¿Wade Wilson, el “Deadpool Killer” tendrá docuserie en Paramont+? Esto se sabe

Recientemente, la plataforma Paramont+ confirmó el desarrollo de una nueva docuserie centrada en Wade Steven Wilson, el “Deadpool Killer”, el hombre que fue condenado a pena de muerte por varios crímenes, entre ellos, el asesinato a sangre fría de dos mujeres en Florida, Estados Unidos, en 2019.
El proyecto titulado "Demonio guapo: asesino encantador", será un docuserie de tres capítulos, que actualmente se encuentra en producción y se espera estrenar en este 2026.
La serie busca desentrañar los motivos que llevaron a Wade Wilson a cometer uno de los crímenes más horrendos registrados en 2019: el asesinato de Kristine Melton y Diane Ruiz. Asimismo, busca explicar por qué se convirtió en un fenómeno viral en internet, a pesar de ser un despiadado criminal.
Las imágenes de Wade Wilson con su rostro tatuado cautivaron a miles de internautas que hasta llegaron a crear una página en internet, en busca de firmas para solicitar que se le perdonara la vida, tras la resolución de pena de muerte que le fue dada por un juez estadounidense durante juicio.
La producción está a cargo de Brian Ross, quien además es guionista y director, junto a Rhonda Schwartz para Law & Crime Productions. La serie cuenta con la participación de productores ejecutivos como Dan Abrams, Rachel Stockman y Melody Shafir.
Para See It Now Studios, los productores ejecutivos son Susan Zirinsky y Terence Wrong, acompañados por las productoras supervisoras Aysu Saliba y Cara Tortora. La colaboración de estos profesionales ha causado alta expectativa de esta producción.
"‘Handsome Devil’ revela una peligrosa obsesión y fascinación por un asesino brutal y convicto en la era digital", firmó Zirinsky, presidenta de See It Now. "La docuserie explora cómo la cultura en línea puede transformar el crimen en un fenómeno social".
Por su parte, Brian Ross comentó: "Cuanto más profundizábamos en esta historia, más disparatada y retorcida parecía. La mezcla de crimen, cultura y tecnología resulta impactante".
La serie "Handsome Devil" se suma a la oferta de crímenes reales de Paramount+, que en agosto de 2025 presentó otros títulos como "Thirst Trap" y "Don’t Date Brandon", explorando historias de redes sociales y relaciones tóxicas en la era digital.
Este nuevo proyecto promete atraer a un público amplio, interesado tanto en los aspectos criminales como en la influencia de internet en la percepción pública.
Wade Wilson fue sentenciado a muerte en Florida, en agosto de 2024. Sin embargo, sigue recluido en la Institución Correccional de la Unión (Institución Correccional de la Unión), también conocida como el "corredor de la muerte", hasta que se fije una fecha para su ejecución.
Según expertos en derecho penal, podrían pasar hasta 20 años o más para que se determine la fecha en la que Wade Wilson pagará sus crímenes con la pena capital.