  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo

El creador de contenido aseguró que el sospechoso ya le había robado en ocasiones anteriores y que existen videos que lo vinculan con el hurto de objetos de alto valor

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 11:28
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
1 de 13

El creador de contenido hondureño Lester Cardona, conocido en redes sociales como “Supremo”, denunció que un menor de edad intentó robar en su vivienda durante la noche, mientras él realizaba una transmisión en vivo en la red social TikTok.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
2 de 13

Según relató el influencer al canal HCH, la alarma de su casa se activó en pleno "live".

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
3 de 13

Aunque en un inicio decidió no salir, explicó que sus seguidores le pidieron mantenerse en transmisión para observar lo que ocurría, por lo que permaneció conectado mientras esperaba la reacción de amigos y vecinos.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
4 de 13

De acuerdo con su versión, el menor intentó huir al sonar la alarma, pero varias personas lo rodearon y lo retuvieron en un solar baldío ubicado a la par de su vivienda. Cardona aseguró que el joven se escondía en ese lugar para vigilar sus movimientos.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
5 de 13

“Es que hay un solar baldío el que tengo a la par. Y ahora confirmo de que sí, él se escondía allá atrás, ¿me entiendes?, como a vigilarnos”, expresó el creador de contenido.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
6 de 13

Supremo decidió no cortar la transmisión y mostrar el procedimiento en tiempo real, a petición de sus seguidores. Durante el en vivo, exhibió al joven retenido y cuestionó la lentitud del proceso judicial en Honduras.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
7 de 13

Posteriormente, las autoridades realizaron la captura y confirmaron que el sospechoso es un menor de 17 años, contra quien se iniciará el proceso correspondiente.

Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
8 de 13

Según explicó el influencer, la Policía tomará pruebas en su vivienda, extraerá videos de las cámaras de seguridad y realizará fotografías del lugar para sustentar el caso.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
9 de 13

Cardona indicó que también le notificaron que deberá presentarse a una audiencia, lo que le genera complicaciones debido a un viaje previamente programado.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
10 de 13

El creador de contenido denunció además que el mismo joven ya le habría robado en ocasiones anteriores y que existen videos donde se le observa sustrayendo varios objetos de valor.

Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
11 de 13

Detalló que entre lo robado hay un iPhone valorado en 55 mil lempiras, un televisor de 15 mil, una consola PlayStation de 21 mil, una tablet de 28 mil, dinero en efectivo, tenis y otros artículos.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
12 de 13

Supremo afirmó que el monto total de lo sustraído supera los 200 mil lempiras y recalcó que el problema no es solo la cantidad, sino la reincidencia.

 Foto: Facebook Supremo
Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo
13 de 13

“Es la octava vez”, enfatizó, al tiempo que pidió un proceso judicial más directo y efectivo.

 Foto: Facebook Supremo
Cargar más fotos