Supremo denuncia intento de robo en su vivienda durante transmisión en vivo

El creador de contenido hondureño Lester Cardona, conocido en redes sociales como “Supremo”, denunció que un menor de edad intentó robar en su vivienda durante la noche, mientras él realizaba una transmisión en vivo en la red social TikTok.
Según relató el influencer al canal HCH, la alarma de su casa se activó en pleno "live".
Aunque en un inicio decidió no salir, explicó que sus seguidores le pidieron mantenerse en transmisión para observar lo que ocurría, por lo que permaneció conectado mientras esperaba la reacción de amigos y vecinos.
De acuerdo con su versión, el menor intentó huir al sonar la alarma, pero varias personas lo rodearon y lo retuvieron en un solar baldío ubicado a la par de su vivienda. Cardona aseguró que el joven se escondía en ese lugar para vigilar sus movimientos.
“Es que hay un solar baldío el que tengo a la par. Y ahora confirmo de que sí, él se escondía allá atrás, ¿me entiendes?, como a vigilarnos”, expresó el creador de contenido.
Supremo decidió no cortar la transmisión y mostrar el procedimiento en tiempo real, a petición de sus seguidores. Durante el en vivo, exhibió al joven retenido y cuestionó la lentitud del proceso judicial en Honduras.
Posteriormente, las autoridades realizaron la captura y confirmaron que el sospechoso es un menor de 17 años, contra quien se iniciará el proceso correspondiente.
Según explicó el influencer, la Policía tomará pruebas en su vivienda, extraerá videos de las cámaras de seguridad y realizará fotografías del lugar para sustentar el caso.
Cardona indicó que también le notificaron que deberá presentarse a una audiencia, lo que le genera complicaciones debido a un viaje previamente programado.
El creador de contenido denunció además que el mismo joven ya le habría robado en ocasiones anteriores y que existen videos donde se le observa sustrayendo varios objetos de valor.
Detalló que entre lo robado hay un iPhone valorado en 55 mil lempiras, un televisor de 15 mil, una consola PlayStation de 21 mil, una tablet de 28 mil, dinero en efectivo, tenis y otros artículos.
Supremo afirmó que el monto total de lo sustraído supera los 200 mil lempiras y recalcó que el problema no es solo la cantidad, sino la reincidencia.
“Es la octava vez”, enfatizó, al tiempo que pidió un proceso judicial más directo y efectivo.