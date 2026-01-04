Alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026: el desfile de estrellas que anticipa los Oscar

El desfile por la alfombra roja anticipóa las tendencias estilísticas que marcarán la temporada de premios. Entre las presencias destacadas figuraron Ariana Grande, nominada por "Wicked: For Good"; Emma Stone por "Bugonia"; Elle Fanning; y Teyana Taylor, quienes transformaron el evento en una pasarela de alta costura previa a la entrega de galardones.