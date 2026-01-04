Alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026: el desfile de estrellas que anticipa los Oscar

Los Critics Choice Awards 2026 inauguraron la temporada de galardones cinematográficos con una alfombra roja que concentra a las principales figuras de Hollywood. La ceremonia, celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, contó con Chelsea Handler como presentadora por cuarto año consecutivo.
"Sinners" lideró las nominaciones de la noche, seguida por "One Battle After Another", "Hamnet", "Frankenstein" y "Marty Supreme".
Esta concentración de candidaturas situó en el centro de atención a intérpretes como Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Timothée Chalamet, Jacob Elordi y Michael B. Jordan.
El desfile por la alfombra roja anticipóa las tendencias estilísticas que marcarán la temporada de premios. Entre las presencias destacadas figuraron Ariana Grande, nominada por "Wicked: For Good"; Emma Stone por "Bugonia"; Elle Fanning; y Teyana Taylor, quienes transformaron el evento en una pasarela de alta costura previa a la entrega de galardones.
La ceremonia representa el punto de partida de la carrera hacia los Oscar de marzo, con esta edición estableciendo los primeros indicadores sobre las producciones favoritas de la crítica especializada en cine y televisión.
