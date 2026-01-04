  1. Inicio
Alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026: el desfile de estrellas que anticipa los Oscar

La trigésima primera edición de los galardones reúne en Santa Mónica a las principales figuras de cine y televisión, con Chelsea Handler como anfitriona por cuarto año consecutivo

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 16:09
1 de 14

Los Critics Choice Awards 2026 inauguraron la temporada de galardones cinematográficos con una alfombra roja que concentra a las principales figuras de Hollywood. La ceremonia, celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, contó con Chelsea Handler como presentadora por cuarto año consecutivo.

 Foto: EFE
2 de 14

"Sinners" lideró las nominaciones de la noche, seguida por "One Battle After Another", "Hamnet", "Frankenstein" y "Marty Supreme".

 Foto: EFE
3 de 14

Esta concentración de candidaturas situó en el centro de atención a intérpretes como Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Timothée Chalamet, Jacob Elordi y Michael B. Jordan.

 Foto: EFE
4 de 14

El desfile por la alfombra roja anticipóa las tendencias estilísticas que marcarán la temporada de premios. Entre las presencias destacadas figuraron Ariana Grande, nominada por "Wicked: For Good"; Emma Stone por "Bugonia"; Elle Fanning; y Teyana Taylor, quienes transformaron el evento en una pasarela de alta costura previa a la entrega de galardones.

 Foto: EFE
5 de 14

La ceremonia representa el punto de partida de la carrera hacia los Oscar de marzo, con esta edición estableciendo los primeros indicadores sobre las producciones favoritas de la crítica especializada en cine y televisión.

 Foto: EFE
6 de 14

Erin Doherty.

 Foto: EFE
7 de 14

Jeff Goldblum.

 Foto: EFE
8 de 14

Marin Ireland .

 Foto: EFE
9 de 14

Camila Perez.

Foto: EFE
10 de 14

Emilia Jones.

 Foto: EFE
11 de 14

Nikki Boyer.

 Foto: EFE
12 de 14

Shunika Terry-Jennings.

 Foto: EFE
13 de 14

Carrie Preston.

 Foto: EFE
14 de 14

Rebecca Wisocky

Foto: EFE
