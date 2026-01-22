  1. Inicio
Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2026. Vea aquí el listado completo

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 07:42
La 98ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- La industria cinematográfica marca su pulso anual con el anuncio de los nominados a Premios de la Academia 2026, conocidos como los Oscar. Estudios, realizadores y audiencias observan una edición que retrata el curso reciente del cine a escala global.

La selección incorpora producciones de distintos enfoques narrativos y técnicos, en un periodo donde coinciden grandes desarrollos industriales con obras de autor que lograron consolidarse dentro del circuito internacional.

A continuación, el listado completo de nominados:

Mejor película

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor actor

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Mejor actriz

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - "Si pudiera, te daría una patada"

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - "Bugonia"

Mejor Director

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners

Mejor película internacional

Sentimental value

The secret agent

It was just an accident

The voice of hind rajab

Sirat

Mejor película animada

"Arco"

"Elio"

K-pop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor diseño de vestuario

"Avatar 3"

"Frankestein"

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The secret agent

Sinners

Mejor actor secundario

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - "Frankestein"

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgard - Sentimental value

Mejor actriz secundaria

Elle Fannig - Sentimental value

Inga Ibsdotter Llilleaas - 'entimental value

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

Mejor guion original

Robert Kaplow - Blue moon

Jafar Panahi - It was just an accident

Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme

Eskil Vogt y Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners

Mejor guion adaptado

Will Tracy - "Bugonia"

Guillermo del Toro - "Frankestein"

Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Clint Bentley y Greg Kwedar - Train dreams

Mejor cortometraje de animación

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement plan

The three sisters

Mejor cortometraje de acción

Butcher's stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's period drama

The singers

Two people exchanging saliva

Mejor reparto original

"Bugonia"

"Frankestein"

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

"Frankestein"

"Kokuho"

Sinners

The smashing machine

The ugly stepsister

Mejor banda sonora

"Bugonia"

"Frankenstein"

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejores efectos especiales

Avatar: Free And Ash.

"F1".

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor sonido

"F1"

"Frankenstein"

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Mejor canción

Dear Me, de Diane Warren: Relentless

Golden, de Kpop Demon Hunters

I Lied To You, de Sinners

Sweet Dreams Of Joy, de "Viva Verdi"

Train Dreams, de Train Dreams

Mejor dirección de producción

Tamara Deverell y Shane Vieau, por "Frankenstein"

Fiona Crombie y Alice Felton, por Hamnet

Jack Fisk y Adam Willis, por Marty Supreme

Florencia Martin y Anthony Carlino, por One Battle After Another

Hannah Beachler y Monique Champagne, por Sinners

Mejor montaje

"F1"

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor fotografía

Dan Lausten por "Frankenstein"

Darius Khondji por Marty Supreme

Michael Bauman por One Battle After Another

Autumn Durald por Sinners

Adolpho Veloso, Train Dreams

Mejor corto

"Anuja"

A Lien

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

