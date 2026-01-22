Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados

Los Ángeles, Estados Unidos.- La industria cinematográfica marca su pulso anual con el anuncio de los nominados a Premios de la Academia 2026, conocidos como los Oscar. Estudios, realizadores y audiencias observan una edición que retrata el curso reciente del cine a escala global.
La selección incorpora producciones de distintos enfoques narrativos y técnicos, en un periodo donde coinciden grandes desarrollos industriales con obras de autor que lograron consolidarse dentro del circuito internacional.
A continuación, el listado completo de nominados:
Mejor película
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Mejor actor
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Mejor actriz
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - "Si pudiera, te daría una patada"
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Sentimental Value
Emma Stone - "Bugonia"
Mejor Director
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners
Mejor película internacional
Sentimental value
The secret agent
It was just an accident
The voice of hind rajab
Sirat
Mejor película animada
"Arco"
"Elio"
K-pop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Mejor diseño de vestuario
"Avatar 3"
"Frankestein"
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor casting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The secret agent
Sinners
Mejor actor secundario
Benicio del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - "Frankestein"
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn - One Battle After Another
Stellan Skarsgard - Sentimental value
Mejor actriz secundaria
Elle Fannig - Sentimental value
Inga Ibsdotter Llilleaas - 'entimental value
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Sinners
Teyana Taylor - One Battle After Another
Mejor guion original
Robert Kaplow - Blue moon
Jafar Panahi - It was just an accident
Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme
Eskil Vogt y Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners
Mejor guion adaptado
Will Tracy - "Bugonia"
Guillermo del Toro - "Frankestein"
Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Clint Bentley y Greg Kwedar - Train dreams
Mejor cortometraje de animación
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement plan
The three sisters
Mejor cortometraje de acción
Butcher's stain
A friend of Dorothy
Jane Austen's period drama
The singers
Two people exchanging saliva
Mejor reparto original
"Bugonia"
"Frankestein"
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
"Frankestein"
"Kokuho"
Sinners
The smashing machine
The ugly stepsister
Mejor banda sonora
"Bugonia"
"Frankenstein"
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Mejores efectos especiales
Avatar: Free And Ash.
"F1".
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Mejor sonido
"F1"
"Frankenstein"
One Battle After Another
Sinners
Sirat
Mejor canción
Dear Me, de Diane Warren: Relentless
Golden, de Kpop Demon Hunters
I Lied To You, de Sinners
Sweet Dreams Of Joy, de "Viva Verdi"
Train Dreams, de Train Dreams
Mejor dirección de producción
Tamara Deverell y Shane Vieau, por "Frankenstein"
Fiona Crombie y Alice Felton, por Hamnet
Jack Fisk y Adam Willis, por Marty Supreme
Florencia Martin y Anthony Carlino, por One Battle After Another
Hannah Beachler y Monique Champagne, por Sinners
Mejor montaje
"F1"
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Mejor fotografía
Dan Lausten por "Frankenstein"
Darius Khondji por Marty Supreme
Michael Bauman por One Battle After Another
Autumn Durald por Sinners
Adolpho Veloso, Train Dreams
Mejor corto
"Anuja"
A Lien
I’m Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent