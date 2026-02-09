  1. Inicio
¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso

Más de una semana después del deceso de Catherine O'Hara, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles reveló los detalles médicos oficiales

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 16:43
¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
La actriz canadiense Catherine O'Hara murió el pasado 30 de enero a los 71 años en su residencia en Los Ángeles tras enfrentar complicaciones derivadas de una enfermedad que mantuvo en privado durante sus últimas semanas de vida. Finalmente hoy se reveló la causa exacta de su deceso.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
El certificado de defunción, obtenido por el medio TMZ, establece que la actriz falleció a causa de embolia pulmonar.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
El documento también especifica que la actriz padecía cáncer rectal, condición que aparece registrada como causa subyacente en el expediente oficial.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
La madrugada del 30 de enero, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia procedente de la vivienda de O'Hara a las 4:48 horas.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
Los paramédicos trasladaron a la actriz al hospital en estado grave. Creative Artists Agency (CAA), la agencia que representaba a la intérprete, informó inicialmente a Page Six que atravesaba una "breve enfermedad" antes de su muerte, aunque no proporcionó mayores precisiones sobre su diagnóstico.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
Según consta en el certificado, el cuerpo de O'Hara fue cremado. Sus cenizas fueron entregadas a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, con quien contrajo matrimonio en 1992 y permaneció casada hasta el día de su fallecimiento.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
Entre los antecedentes médicos que se conocieron públicamente figura el situs inversus, una anomalía congénita que O'Hara padecía desde su nacimiento. Esta condición provoca que los órganos internos se desarrollen en posición invertida respecto a su ubicación anatómica habitual.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) señala que generalmente no representa un riesgo para la salud, aunque puede complicar el proceso diagnóstico de otras enfermedades debido a que los síntomas tienden a manifestarse de forma diferente a lo esperado.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
O'Hara nació en Toronto y comenzó su carrera artística en 1974, apenas terminó la escuela secundaria.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
Durante cinco décadas construyó una trayectoria que la llevó a convertirse en una de las actrices más queridas de Norteamérica, especialmente por su habilidad para transitar entre la comedia y el drama con naturalidad.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
Su participación en Beetlejuice la posicionó como un rostro familiar para varias generaciones. Sin embargo, fueron las películas "Mi pobre angelito" y su secuela las que la instalaron definitivamente en el imaginario colectivo, gracias a su interpretación de Kate McCallister, la madre desesperada que olvida a su hijo en casa durante las vacaciones navideñas.

¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso
Su última aparición pública ocurrió en octubre de 2025 durante la ceremonia de los Angel Awards en Los Ángeles. En esa ocasión estuvo acompañada por Bo Welch, nominado al Oscar y al Emmy por su trabajo en diseño de producción. Un mes antes había asistido a la fiesta previa a los premios Emmy organizada por Apple TV+ en la misma ciudad.

