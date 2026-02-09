¿De qué murió Catherine O'Hara? El certificado de defunción aclara los detalles de su deceso

La actriz canadiense Catherine O'Hara murió el pasado 30 de enero a los 71 años en su residencia en Los Ángeles tras enfrentar complicaciones derivadas de una enfermedad que mantuvo en privado durante sus últimas semanas de vida. Finalmente hoy se reveló la causa exacta de su deceso.
El certificado de defunción, obtenido por el medio TMZ, establece que la actriz falleció a causa de embolia pulmonar.
El documento también especifica que la actriz padecía cáncer rectal, condición que aparece registrada como causa subyacente en el expediente oficial.
La madrugada del 30 de enero, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia procedente de la vivienda de O'Hara a las 4:48 horas.
Los paramédicos trasladaron a la actriz al hospital en estado grave. Creative Artists Agency (CAA), la agencia que representaba a la intérprete, informó inicialmente a Page Six que atravesaba una "breve enfermedad" antes de su muerte, aunque no proporcionó mayores precisiones sobre su diagnóstico.
Según consta en el certificado, el cuerpo de O'Hara fue cremado. Sus cenizas fueron entregadas a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, con quien contrajo matrimonio en 1992 y permaneció casada hasta el día de su fallecimiento.
Entre los antecedentes médicos que se conocieron públicamente figura el situs inversus, una anomalía congénita que O'Hara padecía desde su nacimiento. Esta condición provoca que los órganos internos se desarrollen en posición invertida respecto a su ubicación anatómica habitual.
El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) señala que generalmente no representa un riesgo para la salud, aunque puede complicar el proceso diagnóstico de otras enfermedades debido a que los síntomas tienden a manifestarse de forma diferente a lo esperado.
O'Hara nació en Toronto y comenzó su carrera artística en 1974, apenas terminó la escuela secundaria.
Durante cinco décadas construyó una trayectoria que la llevó a convertirse en una de las actrices más queridas de Norteamérica, especialmente por su habilidad para transitar entre la comedia y el drama con naturalidad.
Su participación en Beetlejuice la posicionó como un rostro familiar para varias generaciones. Sin embargo, fueron las películas "Mi pobre angelito" y su secuela las que la instalaron definitivamente en el imaginario colectivo, gracias a su interpretación de Kate McCallister, la madre desesperada que olvida a su hijo en casa durante las vacaciones navideñas.
Su última aparición pública ocurrió en octubre de 2025 durante la ceremonia de los Angel Awards en Los Ángeles. En esa ocasión estuvo acompañada por Bo Welch, nominado al Oscar y al Emmy por su trabajo en diseño de producción. Un mes antes había asistido a la fiesta previa a los premios Emmy organizada por Apple TV+ en la misma ciudad.