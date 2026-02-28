Plaza Central tendrá iluminación y videovigilancia este año, anuncia Juan Diego

Tegucigalpa, Honduras.- La histórica Plaza Central Francisco Morazán será intervenida este año con un proyecto de iluminación y videovigilancia, en medio de reclamos ciudadanos por la inseguridad y el deterioro que durante años ha afectado este emblemático espacio del centro histórico de Tegucigalpa.

Por varios años, quienes transitan a diario por la plaza han denunciado la falta de iluminación adecuada, presencia de personas dedicadas a actividades ilícitas y el abandono en la reconstrucción y mantenimiento de bancas, muchas de las cuales permanecen dañadas o en mal estado.

En ese contexto, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en la capital y que la municipalidad mantiene presencia permanente en el lugar.

“Estamos trabajando de la mano, es un esfuerzo conjunto para darle más seguridad al pueblo capitalino. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Ahorita en la Plaza Central estamos las 24 horas del día. La Policía Municipal ahí está permanentemente”, expresó.

El anuncio surge mientras sectores comerciales del centro histórico insisten en que la recuperación del orden y la iluminación es importante para devolver confianza a quienes visitan la zona.

“Vamos a hacer un proyecto de iluminación y de videovigilancia, empezando con el centro de la capital y el Parque de la Libertad en Comayagüela, eso lo vamos a hacer este año”, afirmó.

El plan también contempla intervenir el antiguo parque La Libertad, otro punto tradicional que ha enfrentado problemas similares de seguridad y deterioro en su infraestructura.