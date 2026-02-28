  1. Inicio
Plaza Central tendrá iluminación y videovigilancia este año, anuncia Juan Diego

El plan municipal incluye iluminación y videovigilancia en espacios públicos del centro histórico para recuperar la confianza de los capitalinos

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 10:19
La Alcaldía anunció un proyecto de iluminación y cámaras en la Plaza Central y el Parque La Libertad para reforzar la seguridad ciudadana.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La histórica Plaza Central Francisco Morazán será intervenida este año con un proyecto de iluminación y videovigilancia, en medio de reclamos ciudadanos por la inseguridad y el deterioro que durante años ha afectado este emblemático espacio del centro histórico de Tegucigalpa.

Por varios años, quienes transitan a diario por la plaza han denunciado la falta de iluminación adecuada, presencia de personas dedicadas a actividades ilícitas y el abandono en la reconstrucción y mantenimiento de bancas, muchas de las cuales permanecen dañadas o en mal estado.

En ese contexto, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en la capital y que la municipalidad mantiene presencia permanente en el lugar.

“Estamos trabajando de la mano, es un esfuerzo conjunto para darle más seguridad al pueblo capitalino. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Ahorita en la Plaza Central estamos las 24 horas del día. La Policía Municipal ahí está permanentemente”, expresó.

El anuncio surge mientras sectores comerciales del centro histórico insisten en que la recuperación del orden y la iluminación es importante para devolver confianza a quienes visitan la zona.

“Vamos a hacer un proyecto de iluminación y de videovigilancia, empezando con el centro de la capital y el Parque de la Libertad en Comayagüela, eso lo vamos a hacer este año”, afirmó.

El plan también contempla intervenir el antiguo parque La Libertad, otro punto tradicional que ha enfrentado problemas similares de seguridad y deterioro en su infraestructura.

Parques emblemáticos del Distrito Central están olvidados e inseguros

La comuna capitalina sostiene que asumirá acciones en los espacios bajo su administración, especialmente en plazas y parques donde la ciudadanía demanda mayor control y vigilancia.

“Si bien es cierto, la seguridad no es responsabilidad de la Alcaldía, pero el espacio público, los parques, las plazas, ahí sí vamos a estar, con Policía Municipal, con videovigilancia y con iluminación”, puntualizó.

La intervención municipal busca fortalecer la seguridad en plazas y parques emblemáticos ante constantes reclamos de comerciantes y ciudadanos.

 (Foto: Alex Pérez/EL HERALDO)

Otro de los espacios que requieren atención es el parque La Concordia, un emblemático espacio donde los capitalinos recuerdan su infancia.

En tinieblas Plaza Central de Tegucigalpa por falta de alumbrado público

“Es importante que este espacio sea recuperado, ya que es un lugar donde hay bastante escultura maya que muchos niños estudiantes pueden aprender y reactivar las excursiones que se realizaban hacia el museo Villa Roy”, recordó Carlos Martines, quien tiene muchos años de visitar el parque.

El historiador Jorge Amaya califica que “a mi juicio es el parque más bonito que existió en Tegucigalpa, pues ese parque está presente en mis memorias -y en la de todos los niños y niñas de antaño-, como uno de los lugares donde tuvimos vivencias más felices de nuestra niñez”, recordó el historiador.

