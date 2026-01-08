Inician operativos de limpieza en el histórico parque La Concordia

Tegucigalpa, Honduras.- Tras denuncias ciudadanas por abandono e inseguridad, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició operativos de limpieza en el histórico y conmemorativo parque La Concordia, ubicado en el centro de la capital. Desde hace más de dos años, este parque de estelas mayas ha estado marcado por la soledad, las grietas en sus estructuras y la acumulación de basura en sus senderos, un panorama que contrasta con el valor histórico y cultural del espacio, que durante décadas fue un punto de encuentro para los capitalinos. Uno de los daños más visibles se encuentra en el muro perimetral, que permanece parcialmente derribado desde hace varios años, luego de que un vehículo impactara contra la infraestructura. Hasta la fecha, esa estructura no había sido reparada.

Otro de los puntos críticos del parque es un basurero clandestino que, desde hace meses, se ha convertido en un depósito de hojas secas y desechos plásticos, agravando la percepción de abandono e inseguridad en la zona. Ante los constantes llamados de los capitalinos y las denuncias publicadas por EL HERALDO, la comuna capitalina ejecutó acciones de limpieza en el sector como una primera respuesta a las demandas ciudadanas. "Es bueno que la Alcaldía le meta mano a los parques que hace años eran lugares turísticos, el parque la Concordia antes era el hogar de tortugas, peces e historia; ahora no queda ni la sombra de lo que un día fue", recordó la capitalina Dania Gonzales.

Historia