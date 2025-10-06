Tegucigalpa, Honduras.- El muro perimetral del parque La Concordia permanece dañado, luego de que un vehículo impactara contra la estructura que rodea el histórico espacio capitalino. Las columnas del muro continúan deterioradas sin que las autoridades municipales tomen acciones de restauración.

El daño es visible desde cualquier punto del histórico parque que cada día se deteriora a vista y paciencia de las autoridades municipales del Distrito Central.

Para quienes aún recorren el lugar, la imagen es un recordatorio del abandono que enfrenta este patrimonio capitalino. “Las autoridades tienen que preocuparse más por estos espacios que también son culturales”, expresó don Carlos Martínez, un capitalino que recuerda con nostalgia las tardes al aire libre y los niños jugando junto a la laguna artificial.

El entrevistado recordó que años atrás, los estudiantes visitaban el parque y realizaban recorridos hasta el museo Villa Roy, una tradición que se perdió tras el cierre del museo y el deterioro del histórico espacio frecrrativo.

El parque La Concordia fue inaugurado en 1,883 como el parque Bográn, con un jardín y un quiosco donde se ofrecían conciertos.