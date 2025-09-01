Restauración de Plaza Central de Tegucigalpa alcanza 65% y será entregada en octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Despacho Municipal del Distrito Central, Félix Sabio, informó este lunes que la restauración de la Plaza Central Francisco Morazán reporta un avance del 65% y que será entregada en octubre próximo.

“El Parque Central es una obra que requiere un mayor rediseño. Dentro del plan de inversión de este año no estaba contemplado, pero fue necesario hacer modificaciones”, explicó Sabio.

La inversión destinada a la restauración del emblemático lugar es de aproximadamente 20 millones de lempiras, según lo informó el funcionario.

Sabio señaló que el parque ha acumulado cambios parciales durante distintas administraciones municipales, lo que afectó su uniformidad.

“Si usted visita el Parque Central, notará adoquines de diferentes colores, resultado de las intervenciones de cada gestión, que siempre ha querido darle un toque particular”, comentó.

Uno de los aspectos que también se contempla en el rediseño es la ubicación de la estatua de Francisco Morazán, que actualmente no se encuentra en su sitio original.