Restauración de Plaza Central de Tegucigalpa alcanza 65% y será entregada en octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Despacho Municipal del Distrito Central, Félix Sabio, informó este lunes que la restauración de la Plaza Central Francisco Morazán reporta un avance del 65% y que será entregada en octubre próximo.
“El Parque Central es una obra que requiere un mayor rediseño. Dentro del plan de inversión de este año no estaba contemplado, pero fue necesario hacer modificaciones”, explicó Sabio.
La inversión destinada a la restauración del emblemático lugar es de aproximadamente 20 millones de lempiras, según lo informó el funcionario.
Sabio señaló que el parque ha acumulado cambios parciales durante distintas administraciones municipales, lo que afectó su uniformidad.
“Si usted visita el Parque Central, notará adoquines de diferentes colores, resultado de las intervenciones de cada gestión, que siempre ha querido darle un toque particular”, comentó.
Uno de los aspectos que también se contempla en el rediseño es la ubicación de la estatua de Francisco Morazán, que actualmente no se encuentra en su sitio original.
“No está situada donde originalmente debería estar. Y es parte de las propuestas del alcalde Jorge Aldana en el caso de continuar, y así lo esperamos, es la restauración total del Parque Central”, puntualizó Sabio.
El funcionario recordó que históricamente los parques centrales en las ciudades del mundo son espacios donde confluyen tanto la cultura como la vida social.
“Son lugares predilectos donde la gente visita y encuentra artesanías, donde encuentra elementos gastronómicos, y eso es lo que desde la Alcaldía Municipal pretendemos en este momento de manera rápida”, agregó.
Actualmente, el proyecto de restauración de la plaza registra un avance del 65%. Según las proyecciones, las obras estarán concluidas en un mes y medio, es decir, durante la primera quincena de octubre.
Las obras incluyen la instalación de jardineras, redondeles alrededor de los árboles que también funcionarán como bancas, colocación de bordillos, estructuras para astas de banderas, mejoras en el sistema de iluminación y aplicación de pintura.
De acuerdo con la Gerencia de Control y Seguimiento, la restauración inició oficialmente el 22 de mayo. La fecha de finalización estaba prevista para el 30 de agosto, sin embargo, el plazo fue extendido hasta octubre.
El objetivo principal, según reiteró Sabio, es entregar un espacio que rescate el valor histórico del centro de la capital y que, al mismo tiempo, responda a las necesidades actuales de los ciudadanos.