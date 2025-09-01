  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Restauración de Plaza Central de Tegucigalpa alcanza 65% y será entregada en octubre

Las obras incluyen jardineras, redondeles, astas de banderas e iluminación, tras ajustes en el diseño original que ampliaron el plazo de entrega

  • 01 de septiembre de 2025 a las 17:34
Restauración de Plaza Central de Tegucigalpa alcanza 65% y será entregada en octubre

La obra busca rescatar el valor patrimonial del centro de Tegucigalpa, ofreciendo un espacio más funcional, seguro y atractivo para la ciudadanía.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Despacho Municipal del Distrito Central, Félix Sabio, informó este lunes que la restauración de la Plaza Central Francisco Morazán reporta un avance del 65% y que será entregada en octubre próximo.

“El Parque Central es una obra que requiere un mayor rediseño. Dentro del plan de inversión de este año no estaba contemplado, pero fue necesario hacer modificaciones”, explicó Sabio.

La inversión destinada a la restauración del emblemático lugar es de aproximadamente 20 millones de lempiras, según lo informó el funcionario.

Sabio señaló que el parque ha acumulado cambios parciales durante distintas administraciones municipales, lo que afectó su uniformidad.

“Si usted visita el Parque Central, notará adoquines de diferentes colores, resultado de las intervenciones de cada gestión, que siempre ha querido darle un toque particular”, comentó.

Uno de los aspectos que también se contempla en el rediseño es la ubicación de la estatua de Francisco Morazán, que actualmente no se encuentra en su sitio original.

Inicia restauración de la Plaza Central de Tegucigalpa tras años de abandono

“No está situada donde originalmente debería estar. Y es parte de las propuestas del alcalde Jorge Aldana en el caso de continuar, y así lo esperamos, es la restauración total del Parque Central”, puntualizó Sabio.

El funcionario recordó que históricamente los parques centrales en las ciudades del mundo son espacios donde confluyen tanto la cultura como la vida social.

“Son lugares predilectos donde la gente visita y encuentra artesanías, donde encuentra elementos gastronómicos, y eso es lo que desde la Alcaldía Municipal pretendemos en este momento de manera rápida”, agregó.

Actualmente, el proyecto de restauración de la plaza registra un avance del 65%. Según las proyecciones, las obras estarán concluidas en un mes y medio, es decir, durante la primera quincena de octubre.

Parques emblemáticos del Distrito Central están olvidados e inseguros

Las obras incluyen la instalación de jardineras, redondeles alrededor de los árboles que también funcionarán como bancas, colocación de bordillos, estructuras para astas de banderas, mejoras en el sistema de iluminación y aplicación de pintura.

De acuerdo con la Gerencia de Control y Seguimiento, la restauración inició oficialmente el 22 de mayo. La fecha de finalización estaba prevista para el 30 de agosto, sin embargo, el plazo fue extendido hasta octubre.

El objetivo principal, según reiteró Sabio, es entregar un espacio que rescate el valor histórico del centro de la capital y que, al mismo tiempo, responda a las necesidades actuales de los ciudadanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias