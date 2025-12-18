Maestros denuncian que aguinaldo se acreditó solo a la mitad del gremio

Tegucigalpa, Honduras.- El magisterio hondureño denunció que la Secretaría de Finanzas (Sefin) acreditó el pago del aguinaldo únicamente a una parte de los docentes, mientras que más del 50% aún no ha recibido el beneficio correspondiente al décimo tercer mes. De acuerdo con la queja, solo un grupo de profesores vio reflejado el pago, mientras que el resto continúa a la espera, pese a que el aguinaldo es un derecho establecido por ley y debe cancelarse en tiempo y forma. Gilberto Benítez, profesor en la zona norte, manifestó que la mayoría aún no ha recibido el aguinaldo correspondiente, pese a que este beneficio está establecido por ley y debe cancelarse en tiempo y forma. De acuerdo con el dirigente magisterial, a la denuncia también se le suma el incumplimiento del pago de las vacaciones correspondientes al mes de noviembre, tal como lo establece la Ley Fundamental de Educación.

"Ese pago debió haberse acreditado oportunamente, pero hasta el momento no se ha hecho", señaló. Benítez expresó su preocupación porque ya esta cerca la fecha en que debe pagarse el salario de diciembre, y los maestros esperan que se haga efectivo puntualmente para evitar mayores afectaciones económicas al gremio. A nivel nacional son más de 67,000 profesores que laboran en el sistema educativo público; es decir, que a más de 33,000 docentes les adeudan el pago. A través de las redes sociales los profesores de diferentes zonas del país denunciaron que las autoridades aún no les pagan, además cuestionaron porque solo se entregó el beneficio a un grupo de maestros. Molestos señalaron que las autoridades de la Secretaría de Educación los están obligando a unirse a las manifestaciones que realiza el Partid Libertad y Refundación (Libre) cuando no les han pagado los sueldos correspondientes. "Es demasiado, a lo que ha caído nuestra profesión violentando nuestros derechos, ya es más de mendicidad y pedir que de derechos ganados", publicó una maestra a través de Facebook. Los profesores también lamentaron que los representantes de los colegios magisteriales no se hayan pronunciado al respecto.