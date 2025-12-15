Ministro de Educación autoriza jornada plena para maestros con 36 horas clase

Tegucigalpa, Honduras.-Los maestros que actualmente laboran hasta 36 horas clase semanales podrán aspirar nuevamente a trabajar en otro centro educativo por 36 horas adicionales, con lo que alcanzarían 72 horas clase a la semana, equivalente a la jornada plena. La disposición obedece a una instrucción del recién nombrado ministro de Educación, Jaime Rodríguez, quien giró órdenes a los directores departamentales de Educación para aplicar esta modalidad a los docentes del sistema educativo público. Mediante el oficio No. 0224-DSE-2025, Rodríguez señaló que la medida se adopta en cumplimiento del Estatuto del Docente Hondureño y su reglamento, los cuales establecen, en el artículo 181, que la jornada laboral del personal docente se desarrollará en el período comprendido de lunes a sábado y puede clasificarse como: jornada de tiempo parcial, jornada de tiempo completo, jornada de dedicación exclusiva y jornada plena.

"Se les instruye realizar los procedimientos correspondientes establecidos en los artículos de la presente Ley para la aplicación de la jornada plena", señala el oficio.



¿Qué significa?

De acuerdo al artículo 186 del reglamento del Estatuto, la jornada plena es la de dos tiempos completos servidos en jornadas diferentes de dos centros educativos oficiales. Por su parte, la jornada de tiempo completo es la de 36 horas clase a la semana, o sea 156 horas clase al mes en un mismo centro educativo. Es decir, que una jornada plena es de 72 horas clases a la semana; sin embargo, se debe desarrollar en diferentes jornadas de dos centros educativos, o sea, que un maestro podrá laborar 36 horas clase por la mañana en un centro educativo público y 36 horas por la tarde en otro.

El reglamento establece que el docente que labore a tiempo completo y que aspire a jornada plena, únicamente podrá hacerlo mediante el concurso docente. Para el magisterio la noticia viene a mejor la situación de varios profesores, en cuanto a los ingresos económicos, pues hay muchos que el salario que tienen no les ajusta, por lo que buscan más horas de clases.

Los maestros recordaron que la jornada plena no se aplicaba al gremio desde el 2014 que entró en vigencia la Ley Fundamental de Educación.

Para Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) la jornada plena viene ayudar a los profesores que buscan mejorar sus ingresos con más horas clase. Sin embargo se pregunta por qué las autoridades decidieron aplicar la jornada hasta ahora que ya concluyó el año lectivo y que las actual administración esta a punto de salir. "No sirve de nada ahora", dijo.

"No pudieron hacerlo durante los cuatro años que tuvieron, sino que lo hacen ya cuando termina la administración. Esperamos que con las nuevas autoridades se mantenga", apuntó. Onán Cálix, dirigente magisterial del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) coincide con Naverrete en que las autoridades lo hace hasta este momento que está terminando el Gobierno. No obstante, resaltó que la decisión lo único que hace es reconocer el respeto al Estatuto del Docente, por encima de la Ley Fundamental.