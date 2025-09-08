Educación aplicará 43,000 exámenes a maestros que buscan una plaza

Tegucigalpa, Honduras.- Sin incidencias se desarrolló el primer día de evaluación a los maestros que concursan por un puesto en el sistema educativo público hondureño. Representantes de la Junta Nacional de Selección Docente estimaron que la afluencia de profesores fue alta en el primer día; solo en Francisco Morazán se reportó la participación de más de 1,300 educadores. Hasta la tarde del lunes los encargados del proceso no habían contabilizado la cantidad de profesores que a nivel nacional acudieron a los centros donde se aplican las pruebas de conocimiento del concurso docente.

"Tuvimos una buena participación de los maestros que concursan por una plaza para el cargo de servicio estricto en el nivel de primero y segundo ciclo de básica (de primero a sexto grado)", dijo Luis Coello, secretario de la junta. La aplicación de exámenes comenzó a la 1:00 pm y finalizó a eso de las 4:00 pm; la prueba consistía en un folleto con al menos 100 preguntas de diversos temas, entre ellos cultura general, la normativa legal hondureña y aspectos técnicos-pedagógicos de las áreas de formación de los profesores. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ruth Espinoza, directora general de gestión de talento humano de la Secretaría de Educación manifestó que se distribuyeron 43,106 exámenes a los 18 departamentos del país. Eso es debido a que hay profesores que se inscribieron para dos o más puestos, no exclusivamente para un solo cargo. Explicó que son 57 tipos diferentes de pruebas que se estarán aplicando a los maestros durante la semana, dependiendo al cargo para el cuál se postuló cada uno

Este martes las evaluaciones continúan a los educadores que se inscribieron para ser directores, subdirectores y secretarios de los centros educativos de los tres niveles académicos en cada una de las regiones. Durante todo el proceso que se desarrollará esta semana, las autoridades educativas esperan que asistan unos 27,000 maestros participen; no obstante, hasta el momento la Secretaría de Educación (Seduc) dispone de al menos 5,000 vacantes.