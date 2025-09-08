Sedesol asegura pago a becarios de Taiwán en los próximos días

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aseguró que en los próximos días de septiembre se efectuará el pago correspondiente a los estudiantes hondureños becarios en Taiwán. Días atrás, la Asociación de Estudiantes Hondureños en Taiwán envió una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro, en la que exponían su preocupación por los retrasos en los pagos de sus becas, dinero que necesitan para pagar sus matrículas y cubrir sus demás gastos.

En ese sentido, Sedesol aclaró que el retraso en los desembolsos correspondientes al mes de agosto se debió al envío tardío de las facturas por parte de las universidades. Detalló que el programa Becas Solidarias solicitó a los 26 estudiantes activos enviar las facturas a más tardar el pasado 12 de agosto, pero solo 18 de ellos cumplieron con el plazo. "Para no retrasar los procesos, se notificó individualmente que los depósitos se efectuarían en septiembre", señaló. Los demás manifestaron que sus universidades emitirían las facturas entre finales de agosto e inicios de septiembre. Sedesol afirmó que incluso recibió los papeles de una estudiante quien envió la documentación el 16 de agosto, aseverando que a ella también se le efectuará el pago de su beca. La planilla de becas ya fue remitida a la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Fundunah), por lo que el procedimiento ya está en trámites.