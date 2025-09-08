Pobladores bloquean carretera a oriente por lento avance en pavimentación

Pobladores y conductores que usan diariamente la salida al oriente del país mantienen tomada la carretera en protesta por el lento avance de los trabajos de pavimentación.
Los manifestantes denunciaron que están cansados del polvo, los extensos embotellamientos y el incumplimiento de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Desde tempranas horas de la mañana, los habitantes del kilómetro 18 instalaron la protesta y advirtieron que la medida se mantendrá hasta que las autoridades brinden una respuesta concreta.
Para no paralizar completamente el tránsito, los manifestantes acordaron habilitar un carril cada hora, permitiendo el paso de vehículos de manera intermitente.
“El problema es que solo trabajan un tramo, dejan otro abandonado y no siguen con la obra. Los más perjudicados somos quienes nos trasladamos todos los días hacia la capital. A veces pasamos hasta cinco horas atrapados en el tráfico”, expresó una de las pobladoras afectadas.
Los vecinos también señalaron que la situación se ha vuelto insostenible.
Diariamente cientos de personas deben salir desde las 4:00 de la madrugada para lograr llegar a tiempo a sus empleos o a consultas médicas en Tegucigalpa.
La comunidad exige que la SIT acelere las obras de pavimentación, argumentando que la demora en la ejecución del proyecto genera pérdidas económicas.
De igual forma, afecta la salud de los pobladores por la exposición al polvo y deteriora la calidad de vida de quienes transitan por la zona.
Las autoridades no se habían pronunciado oficialmente sobre la protesta ni sobre el estado actual de los trabajos en la carretera de oriente.
Al lugar también se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, quienes mantienen presencia en la zona para resguardar el orden y evitar incidentes durante la protesta.
Los pobladores exigieron a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) respuestas inmediatas y mayor celeridad en la ejecución del proyecto.