Estudiantes de la UNAH sobre el transporte gratis: “Ayuda bastante a la economía de los hogares"

Tegucigalpa, Honduras.- Los buses gratuitos para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comenzaron operaciones este lunes, trasladando a los universitarios desde varios sectores de la capital hasta Ciudad Universitaria. Un total de 26 unidades, debidamente identificadas y acompañadas por militares, llegaron a las estaciones Puma para trasladar a los estudiantes que inician este lunes su tercer período académico.

Dos militares por unidad de transporte esperaban a los alumnos en la puerta de los buses y, tras revisar su carné de estudiante junto con la Forma 003 para confirmar su matrícula, los dejaron abordar los rapiditos. "Esto es excelente, ayuda bastante a la economía de los hogares de cada estudiante", expresó uno de los universitarios que utilizó la unidad desde la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Por su parte, Daniela Nicole, estudiante de Biología, manifestó que el transporte puesto a disposición por la UNAH representa un gran beneficio por el alto gasto en pasajes que hacían cada día hasta Ciudad Universitaria y de regreso a sus hogares. "Evidentemente falta más por hacer, tenemos mucho trabajo por delante", expresó el rector Odir Fernández, quien además aseguró que esta fecha podría quedar en la historia.

Lanzamiento

Las autoridades de la UNAH lanzaron oficialmente el programa Mi Bienestar UNAH, que busca apoyar a los estudiantes más necesitados. El programa brindará servicios de alimentación, transporte y útiles escolares a cerca de 35,000 jóvenes a nivel nacional. Este mes la iniciativa arrancó en el campus de Ciudad Universitaria, donde serán beneficiados 1,400 estudiantes con alimentación escolar. Las autoridades universitarias explicaron que se otorgará un estipendio mensual de 1,500 lempiras durante tres meses. El dinero podrá ser utilizado en el comedor universitario y en el café ubicado en el edificio 1847. Con el servicio de transporte gratuito, la UNAH espera beneficiar al menos a 6,000 jóvenes. Para ello pondrá a disposición 26 unidades de transporte tipo bus rapidito, debidamente identificadas con la imagen institucional.