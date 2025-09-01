Lanzan programa Mi Bienestar UNAH que beneficiará a 35,000 estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) lanzaron oficialmente el programa Mi Bienestar UNAH que busca ayudar a los estudiantes más necesitados. El programa brindará los servicios de alimentación, transporte y útiles escolares a cerca de 35,000 jóvenes a nivel nacional. Este mes la iniciativa arrancó en el campus de Ciudad Universitaria, donde serán beneficiados 1,400 jóvenes con alimentación escolar. Las autoridades universitarias explicaron que se otorgará un estipendio mensual de 1,500 lempiras durante tres meses, el dinero podrá ser utilizado en el comedor universitario y en el café que se ubica en el edificio 1847.

Los fondos se acreditarán en una tarjeta bancaria, lo que permitirá un uso ágil y seguro de los recursos, explicaron las autoridades. Por su parte, el beneficio para útiles y libros contempla un apoyo económico único de 1,500 lempiras para aproximadamente 1,000 estudiantes. El programa esta destinado a la compra de materiales y libros en la librería y tienda de la UNAH, asegurando así mejores condiciones para el desarrollo académico. Odir Fernández, rector de la máxima casa de estudios, manifestó que en Ciudad Universitaria son al menos 2,400 jóvenes que se beneficiarán con el bono de útiles escolares y de alimentación. Mientras que con el servicio de transporte gratuito se espera beneficiar al menos 6,000 jóvenes; la UNAH pondrá a disposición 26 unidades de transporte (tipo bus rapidito) debidamente identificadas con la imagen institucional. Cada unidad tendrá capacidad para 25 a 30 pasajeros sentados; las unidad se movilizarán en 13 rutas generales, con estaciones definidas, garantizando horarios confiables y accesibles para los estudiantes.

Las unidades contaran con GPS, aire acondicionado y cobertura de seguro contra accidentes, además de acompañamiento de las Fuerzas Armadas para resguardar a la comunidad estudiantil. Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán presentar su Forma 03, carné universitario, estar matriculados en el III Período Académico 2025 y no poseer vehículo propio. "Es un proyecto piloto en Ciudad Universitaria, pero se va a extender a San Pedro Sula y los demás centros regionales, de hecho sin comprometer recurso de este año vamos hacer el proyecto piloto por estos tres meses para extenderlo el próximo año y alcanzar los 35,000 estudiantes a nivel nacional", dijo Fernández.

Para el programa piloto la UNAH esta invirtiendo 28 millones de lempiras; no obstante, al extenderse a más centros la inversión será de 1,000 millones de lempiras.