Salvador Nasralla revela si el Tesla Cybertruck es de él: "Vale menos que una Prado"

Salvador Nasralla reveló si el Cybertruck, valorado en más de 1.5 millones de lempiras, fue comprado por él y se lo prestaron

  • 01 de septiembre de 2025 a las 14:28
1 de 10

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, detalló a EL HERALDO si el Tesla Cybertruck que manejó el domingo 31 de agosto es de él y respondió a miembros de Libertad y Refundación (Libre) que lo criticaron. Esto fue lo que dijo el exdesignado presidencial.

 Fotos: Captura de video
2 de 10

Nasralla estuvo el fin de semana en varios departamentos, Colón y El Paraíso, entre ellos, retornando la tarde del domingo al Distrito Central y participando en una actividad política en la colonia Prados Universitarios por la noche. Fue ahí donde llegó en un Tesla Cybertruck.

 Foto: Cortesía redes Salvador Nasralla
3 de 10

Nasralla llegó en el lujoso auto eléctrico valorando en más de 1.5 millones de lempiras. En charla con este rotativo se refirió a si lo había comprado o fue prestado y por qué llegó en dicho auto al evento.

Foto: captura de pantalla
4 de 10

"Ese Cybertruck es de varios amigos y me lo prestaron. Vale menos que una Prado de las que circulan por miles en Honduras", inició diciendo a EL HERALDO.

 Foto: captura de pantalla
5 de 10

Nasralla añadió: "Como es un carro moderno y poco común, pretendemos que la gente se dé cuenta que con nuestro gobierno implementaremos todo lo digital, que ya es costumbre en otras partes del mundo, y que le han negado los gobiernos tradicionales".

 Foto: captura de pantalla
6 de 10

Continuó diciendo que condujo el auto porque busca implementar un "gobierno digital con inteligencia artificial para controlar el gasto, las inversiones y la corrupción".

Foto: captura de pantalla
7 de 10

"Además, podemos hacer en Honduras los arneses para estos vehículos que no son vehículos de lujo, sino vehículos con tecnología moderna", añadió.

 Foto: captura de pantalla
8 de 10

Salvador Nasralla restó importancia a las críticas provenientes de Libre y comentó que "el Cybertruck es sinónimo de innovación y desarrollo, que son las características que tendrá mi gobierno".

 Foto: captura de pantalla
9 de 10

Finalmente, indicó que "la ventanilla única es para acabar con la burocracia estatal. Además, es un carro fuerte como la mano dura que pondré contra el narcotráfico y la corrupción, (el carro) acelera a 100 km/h en 2.6 segundos, que es la velocidad con la que quiero hacer los cambios en nuestro gobierno y no esperar 100 días".

 Foto: captura de pantalla
10 de 10

Salvador Nasralla es candidato presidencial por tercera vez tras hacerlo en 2013 y 2017, mientras en 2021 se unió en alianza a Libre, siendo designado presidencial por dos años.

Foto: Cortesía redes Salvador Nasralla
