Salvador Nasralla revela si el Tesla Cybertruck es de él: "Vale menos que una Prado"

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, detalló a EL HERALDO si el Tesla Cybertruck que manejó el domingo 31 de agosto es de él y respondió a miembros de Libertad y Refundación (Libre) que lo criticaron. Esto fue lo que dijo el exdesignado presidencial.
Nasralla estuvo el fin de semana en varios departamentos, Colón y El Paraíso, entre ellos, retornando la tarde del domingo al Distrito Central y participando en una actividad política en la colonia Prados Universitarios por la noche. Fue ahí donde llegó en un Tesla Cybertruck.
Nasralla llegó en el lujoso auto eléctrico valorando en más de 1.5 millones de lempiras. En charla con este rotativo se refirió a si lo había comprado o fue prestado y por qué llegó en dicho auto al evento.
"Ese Cybertruck es de varios amigos y me lo prestaron. Vale menos que una Prado de las que circulan por miles en Honduras", inició diciendo a EL HERALDO.
Nasralla añadió: "Como es un carro moderno y poco común, pretendemos que la gente se dé cuenta que con nuestro gobierno implementaremos todo lo digital, que ya es costumbre en otras partes del mundo, y que le han negado los gobiernos tradicionales".
Continuó diciendo que condujo el auto porque busca implementar un "gobierno digital con inteligencia artificial para controlar el gasto, las inversiones y la corrupción".
"Además, podemos hacer en Honduras los arneses para estos vehículos que no son vehículos de lujo, sino vehículos con tecnología moderna", añadió.
Salvador Nasralla restó importancia a las críticas provenientes de Libre y comentó que "el Cybertruck es sinónimo de innovación y desarrollo, que son las características que tendrá mi gobierno".
Finalmente, indicó que "la ventanilla única es para acabar con la burocracia estatal. Además, es un carro fuerte como la mano dura que pondré contra el narcotráfico y la corrupción, (el carro) acelera a 100 km/h en 2.6 segundos, que es la velocidad con la que quiero hacer los cambios en nuestro gobierno y no esperar 100 días".
Salvador Nasralla es candidato presidencial por tercera vez tras hacerlo en 2013 y 2017, mientras en 2021 se unió en alianza a Libre, siendo designado presidencial por dos años.