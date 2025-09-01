Daniel Esponda brinda detalles de los desfiles del próximo 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Educación, Daniel Esponda, aseguró que para los desfiles patrios del 15 de septiembre hay varias sorpresas para los hondureños.

"Estamos bastante contentos, más de 23 mil centros educativos a nivel nacional van a participar de las festividades cívicas, el día de ayer inició con la incineración de la bandera que ondeó por un año en el parque central de la capital", inició comentando el titular de Educación tras el izado de la Bandera en el cerro Juana Laínez.

"Hacemos un llamado, como lo hemos hecho los otros tres años, es que respeten a nuestras niñas y nuestros niños, porque ellos son los grandes protagonistas y esperamos que así como han sido respetados también se respeten este año", pidió Esponda.

"Este año para nosotros es bastante importante porque lo hemos declarado el año de las artes, el año escolar lleva el nombre del artista plástico más importante de Honduras, Pablo Zelaya Sierra, sumado a ello", detalló.