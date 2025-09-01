“Instituciones civiles y militares deben rendir tributo y respeto a la Bandera Nacional”: Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- Con la presencia de los jefes de los tres poderes del Estado: la presidenta Xiomara Castro por el Ejecutivo, Rebeca Ráquel Obando por la Corte Suprema de Justicia y Luis Redondo por el Legislativo, además de secretarios de Estado y miembros del cuerpo diplomático, se dio inicio a la ceremonia en el cerro Juana Laínez que da inicio oficialmente a la apertura del mes patrio. Este 1 de septiembre se conmemora el Día de la Bandera Nacional y el próximo 15 del mismo mes se celebrarán 204 años de independencia. En el marco de estas festividades, las autoridades se reunieron en un acto solemne que estuvo acompañado de oración, discursos y el izado de la bandera.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue uno de los primeros en dirigirse a los presentes, recordando que mediante decreto del 7 de junio de 1943 se instituyó como Día Nacional de la Bandera el 14 de junio de cada año. "Considerando que el gobierno y las fuerzas vivas no le han dado a la fecha del 14 de junio la solemnidad y celebración patriótica que merece el día consagrado", con el artículo 1 se instruyó que el 1 de septiembre de cada año sea el Día Nacional de la Bandera de la República de Honduras, expresó Redondo. El titular del Legislativo subrayó que en esta fecha todas las instituciones del Estado, civiles y militares, deben rendir tributo y respeto al pabellón nacional. Explicó además que el decreto del 7 de junio de 1943 fue derogado, sustituyendo el 14 de junio como fecha conmemorativa y estableciendo el 1 de septiembre como el día oficial de la bandera en Honduras.