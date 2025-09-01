Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez

Desde muy temprano, el Cerro Juana Laínez se convirtió en el epicentro del fervor patrio, donde autoridades del país comenzaron a llegar para participar en la ceremonia oficial del Día de la Bandera Nacional.
En el lugar se vivió un ambiente de orgullo con el izado del Pabellón, símbolo de la esperanza y la lucha de los hondureños a lo largo de su historia.
El primero en recibir la bandera de manos de la presidenta Xiomara Castro fue el ministro de Educación, Daniel Esponda.
Entre los presentes también se encontraba el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien acompañó el acto con un mensaje de unidad nacional.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizeth Ráquel Obando, también fue parte de la solemne ceremonia, reflejando la presencia de los tres poderes del Estado en el inicio del mes patrio.
El secretario privado de la presidenta y su hijo mayor, Héctor Manuel Zelaya, se sumó a la jornada que reunió a ministros, subsecretarios y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades.
El subsecretario de Defensa, Orlando Enrique Garner Ordóñez, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, participaron en el acto.
El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, también acudió al lugar, mostrando el respaldo de las autoridades municipales en el inicio de septiembre, mes en el que se conmemoran los 204 años de independencia.
Diputados de diversas bancadas y miembros del cuerpo diplomático acompañaron la ceremonia, convirtiendo el Cerro Juana Laínez en un espacio de encuentro cívico y político.
Entre los discursos más esperados estuvo el de la presidenta Xiomara Castro, quien expresó: “Hoy iniciamos con orgullo el mes de la patria, levantando con orgullo la Bandera Nacional”.
Castro también resaltó que “La bandera ondea como símbolo de lucha y esperanza, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la opresión, ni ante el coloniaje, ni ante las élites que han pretendido arrodillarnos”.
Con el discurso de Castro la ceremonia culminó dejando un ambiente de expectativa de cara a los desfiles del próximo 15 de septiembre, cuando miles de hondureños saldrán a las calles a celebrar la independencia nacional.