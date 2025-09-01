  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez

Entre aplausos, discursos y un ambiente de fervor, autoridades de los tres poderes del Estado se reunieron este 1 de septiembre en el Cerro Juana Laínez para dar inicio al mes patrio

  • 01 de septiembre de 2025 a las 06:09
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
1 de 12

Desde muy temprano, el Cerro Juana Laínez se convirtió en el epicentro del fervor patrio, donde autoridades del país comenzaron a llegar para participar en la ceremonia oficial del Día de la Bandera Nacional.

 Foto: Cortesía
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
2 de 12

En el lugar se vivió un ambiente de orgullo con el izado del Pabellón, símbolo de la esperanza y la lucha de los hondureños a lo largo de su historia.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
3 de 12

El primero en recibir la bandera de manos de la presidenta Xiomara Castro fue el ministro de Educación, Daniel Esponda.

 Foto: Cortesía
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
4 de 12

Entre los presentes también se encontraba el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien acompañó el acto con un mensaje de unidad nacional.

 Foto: Cortesía
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
5 de 12

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizeth Ráquel Obando, también fue parte de la solemne ceremonia, reflejando la presencia de los tres poderes del Estado en el inicio del mes patrio.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
6 de 12

El secretario privado de la presidenta y su hijo mayor, Héctor Manuel Zelaya, se sumó a la jornada que reunió a ministros, subsecretarios y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
7 de 12

El subsecretario de Defensa, Orlando Enrique Garner Ordóñez, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, participaron en el acto.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
8 de 12

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, también acudió al lugar, mostrando el respaldo de las autoridades municipales en el inicio de septiembre, mes en el que se conmemoran los 204 años de independencia.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
9 de 12

Diputados de diversas bancadas y miembros del cuerpo diplomático acompañaron la ceremonia, convirtiendo el Cerro Juana Laínez en un espacio de encuentro cívico y político.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
10 de 12

Entre los discursos más esperados estuvo el de la presidenta Xiomara Castro, quien expresó: “Hoy iniciamos con orgullo el mes de la patria, levantando con orgullo la Bandera Nacional”.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
11 de 12

Castro también resaltó que “La bandera ondea como símbolo de lucha y esperanza, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la opresión, ni ante el coloniaje, ni ante las élites que han pretendido arrodillarnos”.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las imágenes que dejó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Juana Laínez
12 de 12

Con el discurso de Castro la ceremonia culminó dejando un ambiente de expectativa de cara a los desfiles del próximo 15 de septiembre, cuando miles de hondureños saldrán a las calles a celebrar la independencia nacional.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Cargar más fotos