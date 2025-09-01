Xiomara Castro promete elecciones libres y transparentes en inauguración del mes patrio: discurso íntegro

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro hizo acto de presencia en el cerro Juana Laínez, ubicado en Tegucigalpa, el Día de la Bandera Nacional, como parte de la inauguración de las fiestas patrias en conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras. Durante su discurso, destacó los logros de su gobierno, criticó los problemas heredados de administraciones anteriores, aseguró que habrá elecciones limpias el 30 de noviembre, y se refirió al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una sentencia de prisión en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.

A continuación, las palabras íntegras de Xiomara Castro este 1 de septiembre de 2025.

Discurso

Hoy iniciamos el mes de la patria levantando con orgullo nuestro pabellón nacional, símbolo sagrado de soberanía, libertad y dignidad. La bandera ondea como testigo de nuestras luchas, sacrificios y esperanzas, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la opresión, ni ante el coloniaje, ni frente al imperialismo, ni las élites que han pretendido arrodillarnos. Que el azul turquesa y el blanco que flamea firme en nuestras cabezas nos impongan un deber ineludible: honrar la patria con hechos y no solo con palabras, defendiendo siempre la independencia, la justicia, la dignidad y la soberanía. Desde el primer día de mi gobierno, emprendimos una lucha frontal contra los peores flagelos que desangraron Honduras; el capitalismo salvaje que destruyó nuestra economía, la corrupción público-privada que saqueó nuestras instituciones, el crimen organizado y el narcotráfico transnacional que capturó al Estado. El titular del régimen anterior dirigió un cartel que inundó de drogas a Estados Unidos. Hoy enfrenta una condena de 45 años de cárcel. Esa es la prueba viva de la narcodictadura que oprimió a Honduras durante doce años y siete meses, profundizando la pobreza, privatizó lo público y endeudó nuestro pueblo. Nosotros hemos dado pasos firmes para rescatar nuestra patria. Derogamos la ley de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) que pretendía vender nuestro territorio al mejor postor. Eliminamos los fideicomisos corruptos que habían privatizado los ingresos del Estado. Recuperamos la caja única del tesoro y con ella financiamos la mayor parte de los programas de infraestructura social en la historia de nuestro país.