Xiomara Castro asegura que ha reducido la pobreza en Honduras un 10%

Cortés, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro estuvo presente este 27 de agosto en el departamento de Cortés participando en tres eventos, el primero en San Pedro Sula entregando 92 cajas urbanas y capital semilla a hondureños deportados desde Estados Unidos. Seguidamente se movilizó a Villanueva donde inauguró una subestación de energía con capacidad para generar 100 megavatios y finalmente la supervisión de un puente en el mismo municipio.

Con relación a la ayuda brindada a hondureños deportados, manifestó que "la política en Estados Unidos cambió. Cuando se abren las puertas con el Mitch para el TPS, muchos hondureños salieron por lo devastado que quedó nuestro país. Yo respeto las decisiones que toma cada país, pero no me podía quedar con los brazos cruzados pensado que la gente podría regresar y no hacer nada". Como ya es costumbre en sus disertaciones, Castro se refirió a los gobiernos nacionalistas del 2010 al 2022. "No retrocedamos como pasó en los últimos 12 años y siete meses. Si la refundación no continúa, el futuro es incertidumbre". A su vez, aseguró que habrá elecciones transparentes este 30 de noviembre. "Las Fuerzas Armadas están listas para acompañar al pueblo hondureño en este proceso electoral y garantizar que exista el traspaso del poder. Aquí las elecciones se van a dar", señaló.