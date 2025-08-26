Xiomara Castro: "Hay cinco candidatos presidenciales y cuatro son lo mismo"

Olancho, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro estuvo este martes 26 de agosto en el departamento de Olancho supervisando diferentes proyectos, uno de ellos los avances en el nuevo hospital de Salamá. La mandataria participó en horas de la mañana en la inauguración del puente Pisijire en Dulce Nombre de Culmí y posteriormente supervisó la construcción de una carretera en el mismo municipio.

Luego se movilizó a Salamá para inspeccionar los avances en la construcción del nuevo centro asistencial. Castro Sarmiento apuntó que "tres años y medio y un poco más han sido bastantes para poder demostrar que cuando se quiere, se puede, y más cuando hay voluntad política y deseos de servir". La mandataria recordó que "vamos a un proceso electoral que debe de ser limpio, transparente y libre para que se respete la voluntad del pueblo. Ese debe de ser el mandato que hoy el pueblo está reclamando".

Y añadió: "Como comandante general de las Fuerzas Armadas estoy garantizando ese respeto a la Constitución y las leyes para que este 30 de noviembre las elecciones se puedan llevar a cabo con la transparencia que se llevaron en el 2021". A su vez, pidió -de nuevo- apoyar la candidatura de Rixi Moncada. "Que este pueblo pueda celebrar nuevamente que una mujer asuma la presidencia de la nación y que en cuatro años permitan que estos procesos sean nuevamente en beneficio de la población".