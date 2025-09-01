Fiestas patrias dan inicio con la izada de la Bandera en el cerro Juana Laínez

Hoy iniciamos el mes de la patria, levantando con orgullo nuestro pabellón nacional, símbolo sagrado de soberanía, libertad y dignidad.



La Bandera ondea como testigo de nuestras luchas, sacrificios y esperanzas, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la presión, ni ante el coloniaje, ni frente al imperialismo, ni las élites que han pretendido arrodillarnos.



Que el azul turquesa y el blanco que flamea firme sobre nuestras cabezas nos impongan un deber ineludible: honrar la patria con hechos y no solo con palabras, defendiendo siempre la independencia, la justicia, la dignidad y la soberanía.



Desde el primer día de mi gobierno emprendimos una lucha frontal contra los peores flagelos que desangraron Honduras, el capitalismo salvaje que destruyó nuestra economía, la corrupción público-privada que saqueó nuestras instituciones, el crimen organizado y el narcotráfico trasnacional que capturó el Estado, el titular régimen anterior dirigió un cartel que llenó de droga todo Estados Unidos, hoy enfrenta una condena de 45 años de cárcel, esa es la prueba viva de la narcodictura que oprimió Honduras durante 12 años y 7 meses, profundizando la pobreza, privatizó lo público y endeudó nuestro pueblo.



Nosotros hemos dado paso firme para rescatar nuestra patria, derogamos la ley de la ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), que pretendía vender nuestro territorio al mejor postor, eliminamos los fideicomisos corruptos, que habían privatizado los ingresos del Estado, recuperamos la caja única del tesoro y con ella financiamos la mayor parte de los programas de infraestructura social en la historia de nuestro país, con la operación solución contra el crimen logramos reducir la tasa de homicidios de 41 a 26 por cada 100 mil habitantes, el nivel más bajo desde que la violencia se disparó tras el golpe de Estado.



Este logro devuelve la esperanza, honra la memoria de quienes cayeron en la resistencia y demuestra que Honduras no está condenada a la violencia.



Como presidenta de la República y como comandante general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hemos fortalecido las instituciones sociales políticas y de defensa, más presupuestos, más efectivos, más capacidades, pero no son simples números, son vidas protegidas, territorios recuperadas y confianza restaurada, donde la refundación es irreversible.



Compatriotas, en este año electoral he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas cumplir con la misión patriótica de custodiar un proceso democrático libre y transparente, nunca más un fraude como el 2013 y el 2017, nunca más un golpe de Estados como en el 2009, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, demócrata me ha asegurado que tendremos elecciones limpias y libres como lo demanda nuestro pueblo.



Nuestra bandera encarna la nacionalidad, la independencia y el ideal de unión centroamericana que defendió Francisco Morazán, sus cinco estrellas brillan como compromiso de soberanía y de dignidad, el proyecto de refundación debe de continuar, porque es el camino para recuperar los valores constitucionales.