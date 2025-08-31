Con desfiles y actos cívicos Honduras celebra 204 años de independencia

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras conmemora este mes de septiembre los 204 años de independencia patria con un amplio cronograma de actividades que se desarrollarán del 31 de agosto al 28 de septiembre en todo el país. El programa incluye desfiles escolares, ceremonias solemnes en honor a la patria, la llegada y recorrido de la antorcha centroamericana, homenajes al general Francisco Morazán y la llegada de los pliegos de la independencia. El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip) coordina las celebraciones con el propósito de mantener viva la tradición y fortalecer el fervor nacional. Este domingo, 31 de agosto se realizó la incineración de la Bandera Nacional en la Plaza Central de Tegucigalpa. Este lunes 1 de septiembre, nuevas banderas ondearán como símbolo patrio en distintas instituciones y espacios públicos. Asimismo, la presidenta Xiomara Castro encabezará la ceremonia del Día de la Bandera en el Cerro Juan Laínez, donde entregará de manera simbólica una bandera al secretario de Educación. El objetivo es que cada centro educativo y entidad pública realice un acto de conmemoración. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Estas actividades se realizan a nivel nacional en cabeceras departamentales y municipios de Honduras. Para el 7 de septiembre se han programado desfiles de educación prebásica en Tegucigalpa, con la participación de 278 centros escolares que recorrerán sus distritos.

El mismo día Honduras recibirá la Antorcha Centroamericana de la Libertad en El Amatillo, frontera con El Salvador, a las 9:00 de la mañana, la que recorrerá los departamentos de Valle y La Paz, llegando en horas de la tarde a Comayagua. La mañana del 8 de septiembre la antorcha saldrá de Comayagua hacia Francisco Morazán y a las 11:00 llegará a Tegucigalpa, donde será recibida con un acto cívico en la Plaza Central Francisco Morazán. El recorrido de la antorcha concluirá el 10 de septiembre, cuando Honduras la entregue a Nicaragua en el punto fronterizo de Las Manos. El 13 de septiembre desfilarán en Tegucigalpa 287 centros de educación básica. El coordinador del Cocip, Héctor Sabillón, explicó que la fecha fue reprogramada por la cercanía con la celebración principal del 15 de septiembre. “El decreto nos manda a que desfilemos el primer y el segundo domingo de septiembre, pero este año el segundo domingo cae 14 y estamos en los preparativos del 15 de septiembre. La ciudad debe estar despejada, por eso recurrimos a que esta actividad se desarrolle el 13”, detalló Sabillón.

El 14 de septiembre se conmemorará la muerte de Francisco Morazán en la Plaza Central que lleva el mismo nombre, con ofrendas florales por parte de instituciones educativas y gubernamentales. El 15 de septiembre, Día de la Independencia, se celebrará con desfiles de educación básica y media en todo el país. En Tegucigalpa marcharán 78 institutos organizados en siete bloques temáticos, desde la historia del arte hasta el aporte de las mujeres y del talento nacional en la música y las artes escénicas. “Estamos en los preparativos finales de todo lo que será la participación de estos centros educativos y toda la actividad cívica se clausura el 28 de septiembre con la llegada de los pliegos de la independencia”, informó Sabillón. El Instituto Central Vicente Cáceres cerrará la jornada de desfiles como el centro educativo número 78 en presentarse. Con estas actividades cívicas, artísticas y educativas, Honduras se prepara para vivir un septiembre cargado de simbolismo que busca rescatar el fervor cívico y fortalecer la identidad nacional.

Proceso de independencia

El proceso de independencia de Honduras se desarrolló en varias etapas, desde la proclamación centroamericana hasta la separación definitiva de la Federación. Estas son las fechas más relevantes. El 15 de septiembre de 1821 se firma en Guatemala el Acta de Independencia de Centroamérica, documento redactado por el hondureño José Cecilio del Valle. En ella se proclama la separación de la Corona española.