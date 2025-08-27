  1. Inicio
Palillonas del Central Vicente Cáceres se preparan para deslumbrar el 15 de septiembre

Con fervor patrio y alegría, 23 palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres perfeccionan sus coreografías para celebrar los 204 años de independencia

  • 27 de agosto de 2025 a las 14:32
1 de 26

Con alegría y dedicación, las 23 palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres practican para celebrar los 204 años de independencia patria.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
2 de 26

Cada movimiento refleja el orgullo de portar los colores de su colegio y el deseo de brillar durante las celebraciones patrias.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
3 de 26

Entre sonrisas y pasos coordinados, perfeccionan sus coreografías para deslumbrar al público.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
4 de 26

Arleth Alexandra Larios Cabrera, con 19 años de edad, cursa su último año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
5 de 26

Amy Alessandra Moreno, estudia en décimo grado en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades, con 15 años de edad.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
6 de 26

Allison Dayana Navas Sánchez, cursa onceavo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición. Tiene 16 años de edad.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
7 de 26

Merari Elizabeth Álvarez, con 16 años de edad, cursa su último año en la carrera de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
8 de 26

Ella es Kendra Montserrath Zavala Carías, quien tiene 15 años y estudia el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
9 de 26

Grecia Pamela González Quiroz, tiene 17 años y es alumna de onceavo grado en la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
10 de 26

Allison Michelle Ponce, con 16 años de edad, cursa onceavo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
11 de 26

Nathalin Waleska Pérez, cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas. Tiene 17 años de edad.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
12 de 26

Alisson Jireth Cáceres Hernández, con 16 años y estudia el onceavo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
13 de 26

Brayssi Tatiana Montoya, tiene 18 años y es estudiante del último año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
14 de 26

Seydi Nayeli Flores Torres, de 17 años de edad, es alumna del último año del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
15 de 26

Génesis Ariana Ponce, tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
16 de 26

Belky Aracely Gómez, con 16 años de edad, es estudiante de onceavo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
17 de 26

Con 17 años, Vivian Raquel Lanza Valladares es alumna de último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
18 de 26

Sulmy Janely Osorto Suazo, con 16 años de edad, estudia el último año del Bachillerato Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
19 de 26

Fresia Paola Rubio Martínez, cursa el último año de la carrera en el Bachillerato Ciencias y Humanidades. Tiene 16 años de edad.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
20 de 26

Génesis Lizeth Espinoza Amador es alumna del onceavo grado, en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición. Tiene 17 años de edad.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
21 de 26

Nazareth Eunice Espinal Zambrano, con 16 años de edad, cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
22 de 26

Alison Damaris Ávila Baquedano, culmina su último año de estudios en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición, con 17 años de edad.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
23 de 26

Valeria Michell Núñez, tiene 17 años de edad y cursa en onceavo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
24 de 26

Kristel Gabriela Corrales Muñoz es estudiante del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas en décimo grado. Tiene 15 años de edad.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
25 de 26

Danyeli Estefanía Martínez Hernández, con 15 años de edad, cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
26 de 26

Valeria Nahomy Medrano García, con 17 años de edad, de onceavo grado, es alumna del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
