Palillonas del Central Vicente Cáceres se preparan para deslumbrar el 15 de septiembre

Con alegría y dedicación, las 23 palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres practican para celebrar los 204 años de independencia patria.
Cada movimiento refleja el orgullo de portar los colores de su colegio y el deseo de brillar durante las celebraciones patrias.
Entre sonrisas y pasos coordinados, perfeccionan sus coreografías para deslumbrar al público.
Arleth Alexandra Larios Cabrera, con 19 años de edad, cursa su último año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Amy Alessandra Moreno, estudia en décimo grado en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades, con 15 años de edad.
Allison Dayana Navas Sánchez, cursa onceavo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición. Tiene 16 años de edad.
Merari Elizabeth Álvarez, con 16 años de edad, cursa su último año en la carrera de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Ella es Kendra Montserrath Zavala Carías, quien tiene 15 años y estudia el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Grecia Pamela González Quiroz, tiene 17 años y es alumna de onceavo grado en la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Allison Michelle Ponce, con 16 años de edad, cursa onceavo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Nathalin Waleska Pérez, cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas. Tiene 17 años de edad.
Alisson Jireth Cáceres Hernández, con 16 años y estudia el onceavo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia.
Brayssi Tatiana Montoya, tiene 18 años y es estudiante del último año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Seydi Nayeli Flores Torres, de 17 años de edad, es alumna del último año del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Génesis Ariana Ponce, tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Belky Aracely Gómez, con 16 años de edad, es estudiante de onceavo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Con 17 años, Vivian Raquel Lanza Valladares es alumna de último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Sulmy Janely Osorto Suazo, con 16 años de edad, estudia el último año del Bachillerato Ciencias y Humanidades.
Fresia Paola Rubio Martínez, cursa el último año de la carrera en el Bachillerato Ciencias y Humanidades. Tiene 16 años de edad.
Génesis Lizeth Espinoza Amador es alumna del onceavo grado, en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición. Tiene 17 años de edad.
Nazareth Eunice Espinal Zambrano, con 16 años de edad, cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Alison Damaris Ávila Baquedano, culmina su último año de estudios en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición, con 17 años de edad.
Valeria Michell Núñez, tiene 17 años de edad y cursa en onceavo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Kristel Gabriela Corrales Muñoz es estudiante del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas en décimo grado. Tiene 15 años de edad.
Danyeli Estefanía Martínez Hernández, con 15 años de edad, cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Valeria Nahomy Medrano García, con 17 años de edad, de onceavo grado, es alumna del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.