Presidenta garantiza elecciones limpias durante celebración del aniversario de la Fuerza Naval

La también comandanta general del cuerpo armado fue acompañada por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya ; el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo y el magistrado Mario Díaz, en representación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Rebeca Ráquel Obando.

La mandataria encabezó la ceremonia que se desarrolló en la Estación Naval del Pacífico, desde donde esta unidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) vela por la soberanía marítima del país.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la República, Xiomara Castro , participó este viernes en la celebración del 160 aniversario de la Fuerza Naval de Honduras (FNH) , donde garantizó “elecciones limpias, libres y democráticas”.

“Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional hemos logrado los decomisos de droga más grandes en rutas marítimas, aéreas y terrestres; la destrucción de narco-laboratorios y la eliminación de cultivos ilícitos más grandes en la historia de nuestra patria”, afirmó.

La titular del Ejecutivo aprovechó su disertación para hacer un resumen de los principales resultados en la lucha contra el crimen organizado.

“Reconozco el sacrificio y la disciplina que cada hombre y mujer de mar, en el combate frontal contra el crimen organizado en aguas nacionales en la protección de la reserva marina y en defensa de nuestras zonas pesqueras”, añadió en su participación.

La mandataria resaltó que los resultados de la refundación hablan por sí mismos. “En educación aprobamos la matrícula gratis en 13,495 centros escolares; 1.2 millones de niños y niñas reciben alimentación escolar todos los días”, dijo.

“Entregamos más de 144 mil becas y reconstruimos 5,500 escuelas de las 12,100 que encontramos abandonadas”, agregó.

En el área de la salud dijo que su gobierno amplió la red hospitalaria con la construcción y equipamiento de ocho hospitales y el mejoramiento de 204 centros de salud.

Además, el abastecimiento de medicamentos pasó del 30 por ciento en el año 2022 aun 85 por ciento en la actualidad.

“En infraestructura ejecutamos la inversión pública más grande en la historia, en carreteras, escuelas, canchas deportivas, estadios de fútbol, parques infantiles, caminos productivos, interconexiones municipales”, recalcó.

También mencionó que se le dio energía gratuita a 900 mil familias de bajos recursos, subsidio que continuará el próximo gobierno si el pueblo apoya con su voto a la candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

También participó del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, y los miembros de la la Junta de Comandantes.

"Debemos de sentirnos honrados y tomar conciencia de lo que aquí estamos celebrando en este evento, y debemos de tomar en cuenta que estamos en la perla del Pacífico, Amapala, cerca de Los Amates, cerro del maíz”, dijo Hernández.

"Este día es meritorio felicitar al comandante general de la Fuerza Naval de Honduras, a todos sus miembros en todas sus categorías: oficiales regulares, oficiales auxiliares, suboficiales, los infantes de marina y el personal auxiliar, todos ustedes siéntanse orgullosos de pertenecer a esta institución que está arribando a esta antigüedad”, destacó Roosevelt Hernández.

“En este año electoral que es parte de nuestra vida democrática alrededor de 6.7 millones de hondureños decidirán por voluntad propia, quien nos gobernará en los próximos cuatro años y es que no es cosa propia el significado de este evento trascendental en la vida de nuestra sociedad, es la transición del poder que el ciudadano de Honduras decidirá este 30 de noviembre del año en curso”, destacó el jefe del Estado Mayor Conjunto.

"Nosotros somos los garantes de que se lleven a cabo las elecciones generales y somos los garantes de la alternabilidad de que un gobierno que finaliza entrega al nuevo gobierno que será elegido en estas próximas elecciones”, detalló el jerarca militar.

Es por eso que hizo un llamado a los uniformados en que: “debemos enfocar el adiestramiento y todas las capacidades a esa misión de ejecución y planificación orientada a esa misión”.

Fue durante el gobierno de José María Medina, en 1865, que fue creada la Marina Militar de Honduras, que después se convirtió en la Fuerza Naval.