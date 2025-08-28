General Roosevelt dice que él no tiene conocimiento de la avioneta que aterrizó en Olancho en 2022

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, dijo que él no tiene información sobre una avioneta cargada con cocaína que habría aterrizado en territorio hondureño durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, en enero de 2022.

Las declaraciones de Hernández surgen luego de que el exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, Jesús Romero, asegurara que una aeronave con matrícula FAH 080 habría llegado al municipio de San Esteban, Olancho, el mismo día en que la mandataria asumió el poder. Romero afirmó además que la avioneta estaría vinculada a la red de la narcotraficante estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin y que actualmente estaría siendo utilizada por la Fuerza Aérea Hondureña.

Al respecto, Hernández aclaró que para esa fecha él no desempeñaba el cargo que ocupa en la actualidad, por lo que no tenía acceso a información directa sobre los hechos mencionados. Sin embargo, enfatizó en que cualquier investigación debe ser realizada por las instituciones competentes.