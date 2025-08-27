Imagen de avioneta hallada en Olancho circula como si fuera actual, pero es de 2022

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales asegura que el 26 de agosto de 2025, fue encontrada una avioneta tipo King Air abandonada en el municipio de San Esteban, Olancho. Sin embargo, esto es engañoso ya que el hecho no ocurrió en esa fecha. En realidad, la avioneta fue localizada en Olancho en enero de 2022, no en agosto de 2025. La descripción de la publicación, compartida decenas de veces desde el 26 de agosto de 2025, señala textualmente: “Hace una horas encuentran abandonada una avioneta en la aldea El ciruelo, municipio de San Esteban, Olancho. Es una aeronave tipo King Air turbo prop con una muy buena autonomia de vuelo. Autoridades investigan qué se transportaba la aeronave con matrícula estadounidense”.

Noticia de 2022

Una búsqueda inversa de la imagen dirigió a una publicación del medio de comunicación Hoy Mismo, hecha el 27 de enero de 2022, que incluye un video de la avioneta con la misma marca de agua que aparece en la foto que estamos analizamos. La publicación especifica que la aeronave con matrícula estadounidense fue abandonada en la aldea El Ciruelo, municipio de San Esteban, Olancho y que las autoridades investigaban qué transportaba.