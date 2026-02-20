Rashid Mejía no propuso una ley “pro therians” en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales asegura que el diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, propuso una supuesta “ley pro therians” durante una intervención en el Congreso Nacional. Sin embargo, esto es falso. El clip fue sacado de contexto. Mejía no presentó ni propuso ninguna iniciativa a favor de personas identificadas como “therians”. En su intervención, criticó al diputado de Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, haciendo referencia a esa tendencia. “Rashid Mejía propone Ley Pro Therians”, dice textualmente en el texto sobrepuesto en un video de 29 segundos en Facebook, publicado el 18 de febrero de 2026.

Los therians son personas que se identifican, a nivel espiritual o psicológico, con un animal—como lobos, gatos o zorros— y que consideran que esa identidad forma parte de su esencia, aunque reconocen que biológicamente son humanos. Esta subcultura, conocida como therianthropy, existe desde hace años en comunidades en línea. Sin embargo, recientemente se volvió viral en plataformas como TikTok debido a videos donde jóvenes usan máscaras, colas y realizan comportamientos inspirados en animales en espacios públicos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Video sacado de contexto

EH Verifica realizó una búsqueda inversa y rastreó el video original, en el que aparece Mejía durante una sesión del Congreso Nacional. La grabación completa está publicada en el canal oficial de YouTube del Congreso Nacional y corresponde a la sesión de pleno desarrollada el 17 de febrero de 2026.

Al revisar la transmisión íntegra, se comprobó que el clip viral fue editado con varios fragmentos para dar la impresión de que el diputado proponía una ley a favor de los therians. La intervención de Mejía aparece a partir del minuto 2:06:57, cuando expresó: “Me sumo al tema a favor de utilizar correctamente una vestimenta para atender a este poder del Estado. Y le quiero decir un par de cosas al señor que habla con cabras o con animales, mejor dicho (emite un balido). A mí me da risa porque cuando uno se postula para ser diputado uno tiene que entender para el cargo que está asumiendo, si a usted le gusta hablar con animales, le recomiendo el zoológico del Picacho y que invierta en arreglarlo. He venido diciendo que este poder del Estado necesita recuperar la honorabilidad, credibilidad porque no estamos aquí en corrales y gallineros, estamos en un poder del Estado. Así como en ciertos establecimientos se requiere un código de vestimenta, así se requiere esa formalidad (en el Congreso)”. Más adelante, en el minuto 2:09:06, añadió: “El diputado Sergio Castellanos ya impuso una moda, como las que hay en este momento que se llama Therians, que se identifican como perros, él se identifica como cabra. Este tipo de problemas psicológicos y mentales deben estar limitados cuando uno representa a un país entero. Aquí no estamos hablando de modas”. En contexto, la intervención fue en apoyo a una moción presentada por el diputado de Libre, Edgardo Casaña, para establecer un código de vestimenta formal en el Congreso Nacional. Durante su discurso, Mejía criticó al diputado Sergio Castellanos, pero no presentó ninguna iniciativa de ley relacionada con los “therians”.

No hay registro