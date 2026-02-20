Al 20 de febrero, es falso que el Congreso aprobó la lectura obligatoria de la Biblia en escuelas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el Congreso Nacional aprobó la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas de Honduras. Sin embargo, esto es falso. En realidad, lo que aprobó el Congreso Nacional fue una moción para crear una comisión de diputados que analizará la implementación de la lectura de la Biblia en centros educativos públicos. Esta comisión estará encargada de dialogar con las iglesias y la Secretaría de Educación para la posible implementación de la lectura de la Biblia en las escuelas públicas del país, a fin de que, en un plazo de 30 días, presente un plan de lectura. “Honduras aprueba la lectura obligatoria de la biblia en las aulas”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 17 de febrero de 2025.

En las últimas semanas ha generado amplio debate en Honduras la propuesta impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para promover la lectura de la Biblia en los centros educativos del país, una iniciativa que ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de establecer ese texto con carácter obligatorio en las escuelas públicas. La moción busca integrar la lectura de pasajes bíblicos como parte de un plan nacional de formación en valores y principios éticos para estudiantes de educación básica y media. Para ello, el Congreso creó una comisión especial que incluye parlamentarios, representantes de la Secretaría de Educación y líderes religiosos para diseñar un proyecto y un manual de implementación. La discusión continúa y se espera que, dentro de 30 días, la comisión especial cuente con el apoyo de las iglesias y la Secretaría de Educación para formular nuevamente la moción.

No se ha aprobado