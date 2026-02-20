Envían a prisión a pareja acusada de asesinar a dos vecinos en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Un juez dictó prisión preventiva contra una pareja acusada de haber asesinado a dos vecinos en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
Los sospechosos fueron identificados como Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda, acusados del asesinato de los esposos José Darío Caballero Zelaya y Sobyeda Rodríguez García.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la medida se logró en audiencia inicial tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía Local, que vinculan a la pareja con dos delitos de asesinato.
Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero, cuando los imputados llegaron a la vivienda de las víctimas, con quienes mantenían una relación de amistad y vecindad.
Horas después, invitaron al matrimonio a salir del inmueble y los cuatro abordaron un vehículo con dirección hacia la carretera a Tela, Atlántida.
Según la acusación fiscal, al llegar a la altura de la aldea Quebrada de Yoro, cerca de la colonia Núñez, los sospechosos ejecutaron un plan previamente elaborado para dar muerte a la pareja y abandonaron los cuerpos a la orilla de la carretera.
Posteriormente, los imputados habrían llamado al sistema de emergencias 911 para reportar el hallazgo de los cadáveres y acudieron a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para denunciar un supuesto ataque de un vehículo no identificado, versión que luego fue descartada.
El MP indicó que el análisis de las cámaras de seguridad del 911 permitió desvirtuar ese testimonio, al evidenciar que el único vehículo presente en la escena y en las rutas cercanas era el que conducían los sospechosos junto a las víctimas.
Con base en estos elementos, el juez competente resolvió imponer la medida de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el doble crimen.