Envían a prisión a pareja acusada de asesinar a dos vecinos en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Un juez dictó prisión preventiva contra una pareja acusada de haber asesinado a dos vecinos en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro. Los sospechosos fueron identificados como Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda, acusados del asesinato de los esposos José Darío Caballero Zelaya y Sobyeda Rodríguez García. De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la medida se logró en audiencia inicial tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía Local, que vinculan a la pareja con dos delitos de asesinato.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero, cuando los imputados llegaron a la vivienda de las víctimas, con quienes mantenían una relación de amistad y vecindad. Horas después, invitaron al matrimonio a salir del inmueble y los cuatro abordaron un vehículo con dirección hacia la carretera a Tela, Atlántida. Según la acusación fiscal, al llegar a la altura de la aldea Quebrada de Yoro, cerca de la colonia Núñez, los sospechosos ejecutaron un plan previamente elaborado para dar muerte a la pareja y abandonaron los cuerpos a la orilla de la carretera.