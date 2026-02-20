“Me dejaron botado en la calle”: la llamada de un joven a su madre tras ataque armado

Tegucigalpa, Honduras.– “Mamá, me dejaron botado en la calle”, fueron las palabras que, según su familia, pronunció Gustavo Antonio Acosta López antes de morir, tras ser víctima de un ataque armado en el sector de Río Tinto, en el municipio de Catacamas, Olancho.

El joven, de 23 años, logró comunicarse con su madre mientras se encontraba gravemente herido, luego de haber sido violentado y abandonado en la vía pública.

Su llamada alertó a sus familiares, quienes posteriormente conocieron la magnitud de las lesiones que presentaba y realizaron las diligencias correspondientes para trasladarlo a un centro asistencial.