Cae en Yoro hacker de WhatsApp que usaba lista de contactos para ofrecer dólares

La orden de captura fue emitida el 23 de enero de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, por el delito de estafa informática en perjuicio del orden socioeconómico.

Yoro, Honduras.- Un hombre de 26 años fue capturado en la aldea La Rosa, municipio de Yoro, departamento de Yoro, acusado del delito de estafa informática en su condición de receptor.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado estaría vinculado a un esquema de ciberdelincuencia que consistía en el hackeo de cuentas de WhatsApp de diferentes ciudadanos. Una vez que obtenía acceso, utilizaba la lista de contactos de las víctimas para ofrecer la supuesta venta de dólares a un precio inferior al mercado.

Mediante este mecanismo fraudulento, generaba confianza entre los contactos y posteriormente proporcionaba su número de cuenta bancaria para recibir transferencias, logrando así beneficios económicos ilícitos.

Tras reunir indicios probatorios, el expediente fue remitido al Ministerio Público, que solicitó la captura del sospechoso. En cumplimiento de la orden judicial, fue requerido en su lugar de residencia y posteriormente puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente para continuar con el proceso legal correspondiente.