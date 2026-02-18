Fatal accidente deja un menor de 15 años muerto y otra persona herida en la CA-4

Copán, Honduras.- Un menor de tan solo 15 años de edad, perdió la vida mientras que su acompañante resultó con heridas tras un fatal accidente vial registrado en la carretera CA-4, a unos 200 metros de la comunidad de Los Arroyos, La Unión, Copán, este miércoles 18 de febrero.
Según el reporte preliminar, el brutal choque fue entre un vehículo tipo turismo y una motocicleta.
El fallecido era originario de Los Arroyos, al igual que su acompañante que resultó con heridas graves tras el impacto, según las versiones de testigos.
El cuerpo del adolescente quedó tendido en plena calle, cerca de la motocicleta en la que se conducía. En cambio, la persona herida fue trasladada de emergencia hacia Hospital Regional de Occidente, en un estado de salud "delicado".
Tras el siniestro, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron rápidamente a la zona para acordonar la escena y controlar el flujo vehicular en la carretera.
Los uniformados iniciaron las indagaciones técnicas para determinar las causas específicas que provocaron el accidente entre el turismo y la motocicleta.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades oficiales de las víctimas. Se espera que en las próximas horas se brinden los nombres del fallecido y de la persona herida.