Fatal accidente deja un menor de 15 años muerto y otra persona herida en la CA-4

Copán, Honduras.- Un menor de tan solo 15 años de edad, perdió la vida mientras que su acompañante resultó con heridas tras un fatal accidente vial registrado en la carretera CA-4, a unos 200 metros de la comunidad de Los Arroyos, La Unión, Copán, este miércoles 18 de febrero.

Según el reporte preliminar, el brutal choque fue entre un vehículo tipo turismo y una motocicleta.

El fallecido era originario de Los Arroyos, al igual que su acompañante que resultó con heridas graves tras el impacto, según las versiones de testigos.