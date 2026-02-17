Conductor de furgón muere tras impactar contra un paredón en carretera a Danlí

Danlí, El Paraíso.- En horas de la madrugada de este martes-17 de febrero-, un conductor perdió la vida de manera trágica, luego de que el camión en el que se conducía impactara contra un paredón.
El incidente se registró en la carretera CA-6, a la altura del kilómetro 22, sector de La Montañita, en dirección a Danlí, El Paraíso.
De acuerdo con información preliminar, las autoridades se encuentran investigando las causas del accidente, entre ellas una posible falla mecánica en los frenos.
La víctima fue identificada como Sup Yonmm Peña, de aproximadamente 40 años de edad.
A la escena llegó personal del Cuerpo de Bomberos para extraer el cadáver de entre los amasijos de hierros del vehículo pesado en el que transportaba sopas instantáneas, mismas que quedaron tiradas en la carretera.
El cuerpo fue entregado a las autoridades de la Policía Nacional y Medicina Forense para las investigaciones, tras ser trasladado a la morgue capitalina para la autopsia.
En redes sociales, usuarios han denunciado que esa misma carretera ha sido escenario de varios accidentes en reiteradas ocasiones. "Es que esa curva es peligrosa, ya van varios accidentes de rastras en ese mismo lugar", mencionaron.
Asimismo, lamentaron la muerte del conductor, argumentando que "da pesar, es que vienen cansados y se duermen", "Dios bendiga a cada chofer de vehículo pesado, madrugan y no duermen mucho", "ese trabajo es duro", son los comentarios.