Conductor de furgón muere tras impactar contra un paredón en carretera a Danlí

Danlí, El Paraíso.- En horas de la madrugada de este martes-17 de febrero-, un conductor perdió la vida de manera trágica, luego de que el camión en el que se conducía impactara contra un paredón.

El incidente se registró en la carretera CA-6, a la altura del kilómetro 22, sector de La Montañita, en dirección a Danlí, El Paraíso.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades se encuentran investigando las causas del accidente, entre ellas una posible falla mecánica en los frenos.