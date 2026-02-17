Enfrentamiento con banda criminal deja cuatro muertos y cuatro policías heridos en Atlántida

Atlántida, Honduras. - Enfrentamiento dejó cuatro miembros de la Policía Nacional heridos y cuatro supuestos integrantes de una estructura criminal muertos en el departamento de Atlántida. Según las autoridades, el hecho se registró en horas de la mañana de este martes 17 de febrero, cuando se produjo un enfrentamiento con integrantes de la banda criminal conocida como “Del Wilmer”. “Nos han informado que cuatro funcionarios policiales han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, mientras que cuatro miembros de esta estructura criminal denominada ‘Del Wilmer’ perdieron la vida”, declaró Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad.

El enfrentamiento se registró en la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida. En el lugar se decomisaron varias armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47, confirmó Edgardo Barahona. Las autoridades aún están a la espera de que el jefe de la Policía en Atlántida brinde más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. Barahona detalló que existe la posibilidad de que uno de los fallecidos sea un criminal que se fugó del centro penitenciario que funciona en el sector de El Porvenir y que estaba recluido por delitos relacionados con el sicariato.