Champions League: Real Madrid vs Benfica HOY EN VIVO

A continuación, EL HERALDO le trae una amplia cobertura EN VIVO con las principales acciones de este partidazo en la capital portuguesa.

Los blancos visitan el Estadio Da Luz, en donde conquistaron su décima orejona en 2014, con la misión de dejar en el pasado la derrota 4-2 en la última jornada de la fase de liga y conseguir un resultado que les permita asegurar la clasificación en la vuelta ante el equipo de José Mourinho, que quiere dar un nuevo golpe sobre la mesa ante los blancos.

Lisboa, Portugal.- Los playoffs de la Champions League inician este 17 de febrero y uno de los platos fuertes es el partido de ida entre el Benfica de Portugal ante el Real Madrid .

36': ¡Mucho ojo! Los jugadores de Benfica y Real Madrid se hacen de empujones mientras Silva se lamenta en el césped después de haber sufrido una dura caída. El árbitro pide calma a los futbolistas.

32': Pasamos la media hora de partido con el Benfica asediando el área del Real Madrid que se defiende como puede ante los embates de un club portugués al que le falta pegada en el último cuarto de cancha.

26': Mbappé responde por el Real Madrid con un tiro completamente desviado sobre el arco de Trubin.

24': ¡COURTOIS! El belga salva al Real Madrid con una extraordinaria atajada tras un potente disparo de Aursnes.

19': ¡LA QUE TUVISTE VINICIUS! El brasileño se encontró con el balón en el área chica y soltó un disparo que se fue apenas a un lado de la portería de Trubin. ¡Clara oportunidad para el Real Madrid!

17': ¡GÜLER! Cañonazo del turco directo a Trubin que ataja en dos tiempos para evitar que los blancos se pongan en ventaja.

15': ¡Serie de avisos del Benfica! Primero Araújo remató suave de cabeza a la posición de Courtois y luego Dedic lo intentó de media distancia sin lograr inquietar al belga.

14': El Benfica llega con peligro al área del Madrid. Tras un rebote, el balón llegó a los pies de Prestianni que no alcanzó a rematar bien y terminó perdonando al cuadro merengue justo en un momento de debilidad defensiva.

10': Hasta ahora el partido ha sido de trámite bastante parejo, con mucha posesión del Real Madrid en mitad de la cancha y pocas acciones de gol.

9': Suave remate de Mbappé que controla con dificultad el portero Trubin. Primer acercamiento del Real Madrid.

2': Prestianni avisa desde afuera del área con un remate completamente desviado.

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

1:58 p.m: Salen los equipos a la cancha mientras suena el himno de la Champions League.

1:57 p.m: Ambiente de Champions en el Estadio Da Luz. Los equipos se preparan para salir a la cancha.

1:30 p.m: Con sus alineaciones ya confirmadas, Real Madrid y Benfica calientan sobre la cancha del Estadio Da Luz. Los merengues salen sin mayores novedades, siendo Kylian Mbappé y Vinicius sus dos principales armas en ataque.