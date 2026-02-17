Benfica vs Real Madrid EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO por Champions

Lisboa, Portugal.- El Real Madrid vuelve a enfrentarse al Benfica con la intención de formar parte de los octavos de final de los que le apartó, precisamente, el conjunto luso, con el triunfo en la última jornada de la fase liga.
El equipo de Jose Mourinho, que logró su objetivo a última hora, con el gol de su portero Anatoliy Trubin, vuelve a interponerse en el camino del Real Madrid, que, por segundo año seguido, afronta esta fase, a vida o muerte, para prolongar su estancia.
El pasado curso lidió con el Manchester City; ahora visita el martes Lisboa y define la serie ocho días después, en Madrid. Es la oportunidad de revancha para el representante español, que ofreció su peor cara en Portugal, sonrojado por el que fue su entrenador, Jose Mourinho. Fue la primera derrota del Real Madrid ante un equipo portugués.
El triunfo en Da Luz impulsó al Benfica, que espera al Real Madrid mejorado en la liga lusa. El equipo de Arbeloa, sin embargo, no ha dado síntomas de crecimiento y sigue en manos de la inspiración del francés Kylian Mbappe, que cada semana agranda sus cifras, que hizo los dos goles en Portugal y que acumula trece goles en siete partidos de Champions.
Es un todo o nada para el Real Madrid en Europa, donde ha ganado diez de doce enfrentamientos a doble partido.
Posibles alineaciones
Benfica: Trubin; Araújo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup y Pavlidis.
Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr. y Mbappé.
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
Hora: 2:00 PM
Canal: ESPN