Benfica vs Real Madrid EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO por Champions

Lisboa, Portugal.- El Real Madrid vuelve a enfrentarse al Benfica con la intención de formar parte de los octavos de final de los que le apartó, precisamente, el conjunto luso, con el triunfo en la última jornada de la fase liga.

El equipo de Jose Mourinho, que logró su objetivo a última hora, con el gol de su portero Anatoliy Trubin, vuelve a interponerse en el camino del Real Madrid, que, por segundo año seguido, afronta esta fase, a vida o muerte, para prolongar su estancia.