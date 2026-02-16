Tabla de posiciones Liga de España: Barcelona tropieza en Girona y Real Madrid se adueña de la cima

Girona, España.- El FC Barcelona perdió este lunes 2-1 ante el Girona en el estadio de Montilivi y cedió el liderato de LaLiga EA Sports al Real Madrid, que ahora comanda la tabla con dos puntos de ventaja.
El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo un partido intenso y con varias ocasiones claras. En la primera parte desperdició la oportunidad de abrir el marcador tras un penalti fallado por Lamine Yamal. Ya en el complemento, el conjunto azulgrana logró adelantarse gracias a un cabezazo de Pau Cubarsí, que parecía encaminar el triunfo visitante.
Sin embargo, la reacción del Girona fue inmediata. Apenas dos minutos después del 0-1, Thomas Lemar igualó el encuentro con una definición en el área chica. Cuando el duelo parecía encaminado al empate, Fran Beltrán sorprendió con un potente disparo desde fuera del área al minuto 87 para firmar el 2-1 definitivo.
En el tiempo añadido, el conjunto local se quedó con un hombre menos por la expulsión directa de Joel Roca, tras una fuerte entrada sobre Lamine Yamal, aunque el marcador ya no se movió.
Con este resultado, el Real Madrid se coloca como líder de la clasificación con 60 puntos. El Barcelona cae al segundo lugar con 58 unidades, mientras que el Villarreal CF se mantiene en la tercera posición con 45 puntos.