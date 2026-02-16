Tabla de posiciones Liga de España: Barcelona tropieza en Girona y Real Madrid se adueña de la cima

Girona, España.- El FC Barcelona perdió este lunes 2-1 ante el Girona en el estadio de Montilivi y cedió el liderato de LaLiga EA Sports al Real Madrid, que ahora comanda la tabla con dos puntos de ventaja.

El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo un partido intenso y con varias ocasiones claras. En la primera parte desperdició la oportunidad de abrir el marcador tras un penalti fallado por Lamine Yamal. Ya en el complemento, el conjunto azulgrana logró adelantarse gracias a un cabezazo de Pau Cubarsí, que parecía encaminar el triunfo visitante.