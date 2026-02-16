Girona vs Barcelona EN VIVO: hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY y alineaciones

Girona, España.- El Girona recibe al FC Barcelona por la jornada 24 de LaLiga en la cancha del estadio Montilivi.

El equipo de Hansi Flick llega de ser goleado por el Atlético de Madrid en semifinales de la Copa del Rey, y además, con la obligación de ganar para deplazar a Real Madrid del primer lugar de la tabla.

Por su parte el Girona en su última presentación igualó como visitante ante el Sevilla. Quieren sumar para alejarse de los últimos puestos.