Girona vs Barcelona EN VIVO: hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY y alineaciones

El FC Barcelona busca borrar la dolorosa derrota ante el Atlético de Madrid y ahora va por LaLiga por recuperar el liderato

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 11:23
Girona, España.- El Girona recibe al FC Barcelona por la jornada 24 de LaLiga en la cancha del estadio Montilivi.

El equipo de Hansi Flick llega de ser goleado por el Atlético de Madrid en semifinales de la Copa del Rey, y además, con la obligación de ganar para deplazar a Real Madrid del primer lugar de la tabla.

Por su parte el Girona en su última presentación igualó como visitante ante el Sevilla. Quieren sumar para alejarse de los últimos puestos.

Alineaciones

Hora y canal dónde ver partido

Hora: 2:00 PM
Canal: Sky Sports

