Los Ángeles FC se pasea con todas sus figuras a pocas horas del partido ante Real España en Concacaf Champions Cup. Así fueron captados.
Los Ángeles FC, equipo de Estados Unidos ha acaparado todos los reflectores en su llegada a Honduras.
El club norteamericano aterrizó ayer en horas de la noche a suelo catracho para enfrentar este martes a Real España.
Fue este lunes en horas del mediodía cuando sorprendieron a todos los aficionados catrachos.
A pesar de llegar con una delegación repleta de estrellas, decidieron salir en horas tempranas a recorrer las calles de San Pedro Sula.
Hugo Lloris, destacado portero y campeón con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018 es una de las figuras que llegan para jugar ante la máquina en el Morazán.
Otras de las figuras es Son Heung-min, extremo izquierdo que ha jugado en equipos como Hamburgo S. V. (2010-13) Bayer 04 Leverkusen (2013-15) Tottenham Hotspur F. C. (2015-25) y ahora Los Ángeles F. C.
Son demostró su impresionante humildad al caminar por las calles de la capital industrial del país, pese a ser uno de los futbolistas más cotizados de los últimos años.
El delantero Denis Bouanga es otra de las estrellas que se pasearon este lunes por las calles de San Pedro Sula.
El equipo norteamericano no quiere sorpresas y llegó a Honduras con sus máximas figuras.
Cabe destacar que la temporada de la MLS aún no ha iniciado, lo que podría darle una ventaja a Real España para intentar sacar un resultado positivo en el duelo de ida.
El duelo de ida entre Real España y Los Ángeles FC será este martes 17 de febrero a las 9:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El partido de vuelta está programado para el próximo 24 de febrero en Estados Unidos.
La llegada de LA FC generó gran expectativa entre los aficionados sampedranos, que esperan disfrutar de un partido de alto nivel internacional y de la presencia de varias estrellas del fútbol mundial en suelo hondureño.
Los Ángeles FC, dirigido por el canadiense Marc Dos Santos, viajó con todo su plantel para jugar contra el Real España en San Pedro Sula.
Muchos aficionados hondureños asistirán al estadio Morazán para ver a Heung-min Son.