Mourinho calienta la previa de Champions League con Benfica: "Me gustaría eliminar al Real Madrid"

El que fuera técnico del equipo merengue se deshizo en elogios hacia Arbeloa, al que entrenó cuando era jugador, y lo definió como "un entrenador con mucha capacidad, mucho madridismo y mucha personalidad para entrenar al Real Madrid".

Lisboa, Portugal.- El técnico del Benfica , José Mourinho , aseguró este lunes que le gustaría "eliminar al Real Madrid " en la 'Champions' y que " Álvaro Arbeloa gane la liga española", durante la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones que jugarán mañana en Lisboa contra el conjunto blanco.

Preguntado por los periodistas sobre su posible regreso al banquillo del club español, Mourinho aseguró que "con el Real Madrid cero" y recordó que tiene contrato por un año más con el club del Benfica.

También tuvo palabras de alabanza para el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, al que espera saludar mañana en Lisboa.

Sobre el partido del martes y tras la victoria del Benfica ante el Real Madrid (4-2) en el último encuentro de la fase de grupos, Mou advirtió de que a nivel táctico el Madrid es un equipo diferente, por lo que el análisis que ha realizado se ha centrado en los últimos encuentros ligueros de los blancos, en los que ha ganado al Valencia y Real Sociedad.

"Me espera un partido diferente. Me he centrado en los partidos contra el Valencia y Real Sociedad, con una mentalidad táctica diferente. Tenemos que jugar como quiero yo y no como quiere el Real Madrid que juguemos nosotros", reflexionó el portugués.