Zelaya reafirma su apuesta por cinco represas para la capital, mientras Jiniguare enfrenta vacíos legales, dudas de financiamiento y ausencia total de avances físicos.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 20:33
Juan Diego: Revisaremos tema legal y financiero de represa Jiniguare

El alcalde Juan Diego Zelaya insiste en construir cinco represas para la capital, pese a que en una zona los grupos indígenas se oponen.

 Foto: David Romero/ El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.— El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que no detendrá su impulso para construir las represas que, según él, necesita la capital.

Indicó que se realizarán nuevos estudios técnicos, análisis de legalidad y revisiones del financiamiento anunciado para cada una de las obras.

Dentro de su hoja de ruta figuran San José, Jiniguare, Quiebra Montes, Río del Hombre y el reservorio La Tigra.

Sobre Jiniguare, proyecto expuesto por EL HERALDO Plus al evidenciar que solo existe en papel, Zelaya reconoció que hay aspectos pendientes por revisar.

Represa Jiniguare: contratos millonarios, cero avance y oposición indígena

“Ahora hay un tema legal ahí que hay que estudiar, hay un asunto de financiamiento externo porque esa represa se está contemplada hacerla con fondos británicos, pero hay que estudiar bien”, declaró.

El equipo periodístico llegó hasta la aldea de Jiniguare, en el municipio de Ojojona, tras analizar convenios y contratos que superan los 5,200 millones de lempiras y que proyectan una represa con capacidad de 21 millones de metros cúbicos, el doble de lo que actualmente produce Los Laureles.

En cuatro años la construcción de la represa San José solo registra un 36% de avance

En el sitio donde, según los documentos, debería haber maquinaria, campamentos y señales de construcción, no se encontró ningún avance físico comprobable.

Además de la ausencia de obra, el proyecto enfrenta resistencia social. La comunidad indígena lenca, dedicada a la producción de hortalizas y ganado, cuestiona que la represa se construya en territorio que no pertenece al Distrito Central.

“Somos 0813, no 0801; hagan la represa en su territorio”, advirtieron los pobladores, en referencia a los códigos municipales.

Represa San José quedó abando​​​​​nada por la alcaldía, de Jorge Aldana, desde el 2024

Consultado sobre esta oposición, el alcalde respondió que aún es prematuro anticipar escenarios.

“Creo que nos estamos adelantando a los hechos, porque todavía ni siquiera sabemos si se va a hacer con los fondos y bajo el esquema que estaba contemplado hacerlo, pero si fuera el tema, hay protocolos que se siguen a nivel mundial para el reasentamiento y todo el asunto de las personas que viven en la zona donde se va a ejecutar un proyecto de esta envergadura”, afirmó.

No obstante, insistió en que la capital necesita todas las represas proyectadas.

“Necesitamos San José, Jiniguare, Quiebra Montes, Río del Hombre y el reservorio La Tigra; los necesitamos todos porque la ciudad va creciendo y necesitamos estas fuentes de abastecimiento”, subrayó, aunque reconoció que, por ahora, tanto el área financiera como la legal deben determinar si Jiniguare es viable o no.

Los documentos revisados por EL HERALDO Plus, disponibles en los portales de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), también evidencian que durante la administración de Jorge Aldana se otorgó un contrato por 199 millones de dólares a una empresa extranjera vinculada a un conglomerado brasileño señalado en casos de corrupción, lo que añade otra capa de cuestionamientos al manejo de estos proyectos hídricos.

En conjunto, las represas proyectadas para aliviar la crisis de agua en la capital acumulan dudas administrativas, vacíos financieros y ausencia de avances físicos.

Mientras los anuncios oficiales hablan de soluciones a 25 o 30 años, en el terreno no hay maquinaria ni estructuras en construcción, y las comunidades afectadas cuestionan tanto la legalidad como la legitimidad de las obras.

