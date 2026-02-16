Juan Diego: "Revisaremos tema legal y financiero de represa Jiniguare"

Tegucigalpa, Honduras.— El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que no detendrá su impulso para construir las represas que, según él, necesita la capital. Indicó que se realizarán nuevos estudios técnicos, análisis de legalidad y revisiones del financiamiento anunciado para cada una de las obras. Dentro de su hoja de ruta figuran San José, Jiniguare, Quiebra Montes, Río del Hombre y el reservorio La Tigra. Sobre Jiniguare, proyecto expuesto por EL HERALDO Plus al evidenciar que solo existe en papel, Zelaya reconoció que hay aspectos pendientes por revisar.

"Ahora hay un tema legal ahí que hay que estudiar, hay un asunto de financiamiento externo porque esa represa se está contemplada hacerla con fondos británicos, pero hay que estudiar bien", declaró. El equipo periodístico llegó hasta la aldea de Jiniguare, en el municipio de Ojojona, tras analizar convenios y contratos que superan los 5,200 millones de lempiras y que proyectan una represa con capacidad de 21 millones de metros cúbicos, el doble de lo que actualmente produce Los Laureles.

En el sitio donde, según los documentos, debería haber maquinaria, campamentos y señales de construcción, no se encontró ningún avance físico comprobable. Además de la ausencia de obra, el proyecto enfrenta resistencia social. La comunidad indígena lenca, dedicada a la producción de hortalizas y ganado, cuestiona que la represa se construya en territorio que no pertenece al Distrito Central. “Somos 0813, no 0801; hagan la represa en su territorio”, advirtieron los pobladores, en referencia a los códigos municipales.

Consultado sobre esta oposición, el alcalde respondió que aún es prematuro anticipar escenarios.

