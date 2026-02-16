Juan Diego: "Revisaremos tema legal y financiero de represa Jiniguare"

<b>Tegucigalpa, Honduras.—</b> El <b>alcalde del Distrito Central</b>, <b>Juan Diego Zelaya</b>, aseguró que no detendrá su impulso para <b>construir las represas</b> que, según él, necesita la capital.Indicó que se realizarán nuevos estudios técnicos, análisis de legalidad y revisiones del financiamiento anunciado para cada una de las obras.Dentro de su hoja de ruta figuran San José, Jiniguare, Quiebra Montes, Río del Hombre y el reservorio La Tigra.Sobre J<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/represa-jiniguare-contratos-millonarios-ojojona-agua-tegucigalpa-NA29298894" target="_blank">iniguare, proyecto expuesto por EL HERALDO Plus</a> al evidenciar que solo existe en papel, Zelaya reconoció que hay aspectos pendientes por revisar.