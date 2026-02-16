Alcaldía promete reactivar Villa Solidaridad tras meses de abandono en la capital

Tegucigalpa, Honduras.– El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, anunció que reactivará el proyecto habitacional Villa Solidaridad, iniciado para beneficiar a más de 100 familias damnificadas de los sectores La Guillén y El Reparto, tras meses de estancamiento en la construcción. Originalmente, el proyecto estaba previsto para entregarse en marzo de 2023, tras no cumplirse este plazo, las antiguas autoridades municipales establecieron diversas fechas de entrega; que desde entonces, se han visto postergadas. Ante las prórrogas, Zelaya explicó a EL HERALDO que ya se inició las negociaciones con los contratistas responsables del proyecto, sin embargo, aún no existe una fecha definida para reanudar formalmente la construcción. “Estamos dialogando con los contratistas para determinar cómo reactivar el contrato específico de Villa Solidaridad y concluir las viviendas”, afirmó el edil.

El plan contempla domiciliario contempla la edificación de 103 viviendas destinadas a familias que desde 20202 permanecen a la espera de una solución habitacional definitiva. Además, el edil subrayó que atender la situación de los afectados de La Guillén y El Reparto constituye una de las principales prioridades en su gestión. "El tema de las casas para las familias localizadas en la Guillén es una de mis prioridades y espero poder darles una buena noticia pronto", aseguró.

Avances

Durante un recorrido realizado por EL HERALDO en la zona asignada al proyecto, se constató que, de las 180 viviendas originalmente prometidas, únicamente dos —correspondientes a los modelos demostrativos— están completamente terminadas. Otras 16 presentan viviendas registran distintos niveles de ejecución: algunas con paredes levantadas, otras con techos a medio instalar, pero todas con señales de inactividad prolongada.

Costos