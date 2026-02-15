Conector de la salida al sur avanza lento por tardanza en liberación de terrenos

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció que la obra de alivio vial que conectará el anillo periférico con la carretera CA-5 Sur durará 18 meses, el proyecto avanza a medio vapor debido a retrasos en la liberación del derecho de vía. Mediante un recorrido por el sector, EL HERALDO constató que la obra cuenta con personal y maquinaria trabajando, sin embargo, el proyecto enfrenta dificultades en el proceso de indemnización de propietarios de terrenos incluidos en los planos originales.

Personal de la obra reveló a este rotativo que la situación ha limitado la ejecución simultánea en todos los frentes de trabajo, lo que provoca que la maquinaria opere únicamente en tramos donde el terreno ya fue liberado. "Trabajamos hasta donde se puede, hay sectores de la obra que todavía no se pueden tocar porque se debe localizar a los dueños de los terrenos", aseguró. La obra, fue iniciada en septiembre de 2025 y originalmente contempló que de cara a comenzar el proyecto carretero se debía contar con al menos el 70% de la tierra liberada para comenzar con los trabajos. Sin embargo, a la fecha, la SIT está desarrollando el proyecto con apenas un 30% de tierra disponible. Personal consultado indicó que los avances continuos se registran únicamente en los terrenos del Instituto de Previsión del Magisterio (Imprema), ya que esta institución autorizó la ejecución de los trabajos en esa sección.

Además, mencionaron que hasta los últimos reportes de enero pasado, ningún propietario había sido indemnizado, lo que según palabras de los entrevistados, se traduce en atrasos en los avances de la obra. Serán las autoridades de la SIT las que deben encontrar una solución a ese problema.

Más problemas

Otro obstáculo que enfrenta el desarrollo de la obra es la entrada, tanto al inicio como al final del tramo, debido a la falta de autorización para ingresar maquinaria a través de varios terrenos privados. Situación que se ve agravada por la estrechez de la calle de la aldea La Cañada. El ingreso ha sido posible gracias al apoyo de residenciales y colonias privadas, que facilitan los accesos alternos ante la limitación de los espacios comunales. A pesar de las restricciones, la obra avanza con más de 150 trabajadores, concentrándose actualmente en la instalación de alcantarillado, movimiento de tierras y trabajos de terracería. La obra denominada “Anillo Periférico-Carretera Salida CA-5 Sur” está valorada en 57.7 millones de dólares (1,529 millones de lempiras) y fue iniciada oficialmente el 29 de septiembre de 2025 con la promesa de descongestionar la salida al sur de la capital. El proyecto enfrentó adelantos de ejecución debido a la urgencia de la obra, por lo que decidió iniciar el 29 de septiembre del año pasado sin que se cumpliera con ese porcentaje de terrenos liberados. El proyecto contempla la pavimentación de 8.15 kilómetros de carretera nueva de cuatro carriles, con rampas y puentes que parten desde el sector de La Cañada hasta El Tizatillo. Sin embargo, el avance sigue condicionado a la resolución y desembolso a los propietarios de las tierras privadas, que simbolizan una gran parte de la obra que desde hace meses permanece estancada. el Banco Centroamericano de Integración Económica.