¿Mejoró o empeoró la admisión con la nueva prueba de la UNAH?

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) destacaron que la implementación de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) permitió reducir la reprobación de los jóvenes que buscan ingresar a la casa de estudios. La prueba, que se comenzó aplicar a inicios del 2025, logró bajar la reprobación en cerca de 20 puntos porcentuales, aseguraron las autoridades. De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 un total de 25,757 jóvenes fueron admitidos de los 30,083 aspirantes que realizaron la prueba, lo que equivale a una tasa de admisión del 85% a nivel nacional.

Este desempeño representa una mejora sustancial frente al sistema anterior. "Contamos con un 85% de admisión a nivel nacional, mejorando significativamente con respecto al sistema anterior, que rondaba el 65%", manifestó Carlos Ordóñez, titular de la Dirección del Sistema de Admisión. El académico explicó que la PHUMA ha contribuido a disminuir el número de aspirantes reprobados al medir competencias reales y al entorno hondureño. "El nuevo instrumento no solo evalúa conocimientos académicos, sino que considera las características de nuestras poblaciones estudiantiles, lo que se traduce en resultados más justos y en una mayor admisión", señaló Ordoñez. La PHUMA fue diseñada localmente para evaluar áreas claves como la comunicación en español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales e incorporar habilidades blandas como un componente innovador que ayuda a prever el desempeño académico durante la carrera.