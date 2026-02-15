  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Mejoró o empeoró la admisión con la nueva prueba de la UNAH?

UNAH redujo en 20 puntos la reprobación con la prueba PHUMA y logró una tasa de admisión nacional del 85% en 2025. Con el sistema anterior estaba en 65%

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 10:45
¿Mejoró o empeoró la admisión con la nueva prueba de la UNAH?

En 2025, más de 30,000 aspirantes realizaron la prueba de admisión en la UNAH.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) destacaron que la implementación de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) permitió reducir la reprobación de los jóvenes que buscan ingresar a la casa de estudios.

La prueba, que se comenzó aplicar a inicios del 2025, logró bajar la reprobación en cerca de 20 puntos porcentuales, aseguraron las autoridades.

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 un total de 25,757 jóvenes fueron admitidos de los 30,083 aspirantes que realizaron la prueba, lo que equivale a una tasa de admisión del 85% a nivel nacional.

L750 millones adicionales requiere UNAH para ejecutar el decreto de crear nuevos campus

Este desempeño representa una mejora sustancial frente al sistema anterior. "Contamos con un 85% de admisión a nivel nacional, mejorando significativamente con respecto al sistema anterior, que rondaba el 65%", manifestó Carlos Ordóñez, titular de la Dirección del Sistema de Admisión.

El académico explicó que la PHUMA ha contribuido a disminuir el número de aspirantes reprobados al medir competencias reales y al entorno hondureño.

"El nuevo instrumento no solo evalúa conocimientos académicos, sino que considera las características de nuestras poblaciones estudiantiles, lo que se traduce en resultados más justos y en una mayor admisión”, señaló Ordoñez.

La PHUMA fue diseñada localmente para evaluar áreas claves como la comunicación en español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales e incorporar habilidades blandas como un componente innovador que ayuda a prever el desempeño académico durante la carrera.

La UNAH comienza el primer proceso de admisión del 2026

Al nuevo proceso de admisión se integró en 2025 la Prueba de Orientación Vocacional obligatoria, la cual busca orientar mejor a los aspirantes en la elección de carrera y así reducir la deserción y la reprobación temprana.

Además se amplió la admisión al extranjero, mediante la PHUMA Virtual, en 2025 se inscribieron cerca de 2,000 aspirantes hondureños residentes en Europa, Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica.

Entre las innovaciones de 2025 destaca la PHUMA auditiva para personas con discapacidad visual, que mejora la equidad del proceso y evita reprobaciones asociadas a barreras de accesibilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias