¿Cómo adicionar y cancelar clases en la UNAH en 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Como es una costumbre en el inicio de cada periodo académico, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha habilitado el proceso de adiciones y cancelaciones de asignaturas, etapa en la que los estudiantes puedan realizar cambios en su hoja de matrícula tras el comienzo de las clases. Para este primer periodo académico, la UNAH ha establecido que los estudiantes podrán adicionar y cancelar clases entre el 20 y 24 de enero, por lo cual EL HERALDO te explica cómo llevar a cabo este trámite.

Paso a pao del proceso

Para realizar una adición o cancelación de clases, los estudiantes deben seguir estos pasos: - Ingresar al Sistema de Registro Académico con su número de cuenta y contraseña. - Verificar que la matrícula esté activa y que el pago correspondiente haya sido realizado. - Seleccionar la opción "Adicionar asignaturas" si desea inscribir una nueva clase, o "Cancelar asignaturas" si necesita retirar alguna materia. - Elegir la asignatura y confirmar la operación. - Constatar en la Forma 03 que se reflejen los cambios realizados en la matrícula.

Cancelaciones excepcionales