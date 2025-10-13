  1. Inicio
  2. · EH Trámites

¿Estás por comprar o vender tu carro? Paso a paso para conocer su historial vehicular

Quienes planean adquirir un carro usado, pueden consultar siempre el historial vehicular para garantizar que este no tenga deudas o restricciones legales

  • 13 de octubre de 2025 a las 15:41
¿Estás por comprar o vender tu carro? Paso a paso para conocer su historial vehicular

El IP recuerda que los usuarios pueden descargar o imprimir el informe como respaldo en caso de trámites legales, contratos de compraventa o revisiones vehiculares.

 Foto: Canva

Tegucigalpa, Honduras.- Deudas pendientes, dueños anteriores, infracciones y más, es la información que puedes conocer fácilmente a través del historial vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), donde permite verificar el estado legal y administrativo de un vehículo antes de comprarlo o realizar cualquier trámite.

¿Estás por adquirir tu nuevo carro? Antes asegúrate que este no tenga multas, embargos, denuncias o pagos atrasados de matrícula.

Y si estás por vender tu vehículo, también le brinda seguridad a tu comprador de que este está al día con todos los pagos, lo que te permite realizar la venta con éxito.

¿Cómo realizar un traspaso de vehículo en Honduras?

Si piensas realizar alguna de estas operaciones, en EH Trámites te lo explicamos para evitar inconvenientes y garantizar una transacción segura.

¿Cómo conocer tu historial vehicular?

1. Ingresa a la página oficial del Instituto de la Propiedad en https:www.ip.gob.hn, donde seleccionará la opción de registro vehicular.

¿Estás por comprar o vender tu carro? Paso a paso para conocer su historial vehicular

2. Ingresa a la opción de "Formularios preimpresos" y descarga el documento titulado RV.RE-05 “Formulación de solicitudes vehiculares”.

¿Estás por comprar o vender tu carro? Paso a paso para conocer su historial vehicular

3. Una vez descargado el documento, completa tus datos personales, los datos de tu vehículo y marca la opción indicada en el cuadro: "Emisión de Certificaciones Íntegras o Tracto Sucesivo de uno o varios vehículos", además de llenar tu firma y el lugar donde harás la solicitud.

¿Estás por comprar o vender tu carro? Paso a paso para conocer su historial vehicular

4. Descarga el recibo IP-160 antes de realizar la solicitud. Debes pagar 200 lempiras en el banco de tu preferencia. Luego imprime el recibo y completa tus datos.

¿Estás por comprar o vender tu carro? Paso a paso para conocer su historial vehicular

5. Deberás llevar los siguientes documentos para poder hacer la solicitud:

-El oficio, comunicación o mandamiento administrativo, judicial o arbitral.

-Copia de tu identidad.

-Recibo de pago

6. Con los documentos en mano, visita las oficinas del Centro de Atención al Usuario, donde verificarán tus documentos y los remitirán a la ventanilla correspondiente para la emisión del Tracto Sucesivo.

Y listo, se le extenderá la documentación para verificar si el carro figura con reporte de robo, tiene infracciones pendientes o presenta inconsistencias en su registro, información clave antes de realizar cualquier compra o traspaso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias