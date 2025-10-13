¿Estás por comprar o vender tu carro? Paso a paso para conocer su historial vehicular

Tegucigalpa, Honduras.- Deudas pendientes, dueños anteriores, infracciones y más, es la información que puedes conocer fácilmente a través del historial vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), donde permite verificar el estado legal y administrativo de un vehículo antes de comprarlo o realizar cualquier trámite.

¿Estás por adquirir tu nuevo carro? Antes asegúrate que este no tenga multas, embargos, denuncias o pagos atrasados de matrícula.

Y si estás por vender tu vehículo, también le brinda seguridad a tu comprador de que este está al día con todos los pagos, lo que te permite realizar la venta con éxito.