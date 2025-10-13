¿Estás por comprar o vender tu carro? Paso a paso para conocer su historial vehicular

Tegucigalpa, Honduras.- Deudas pendientes, dueños anteriores, infracciones y más, es la información que puedes conocer fácilmente a través del historial vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), donde permite verificar el estado legal y administrativo de un vehículo antes de comprarlo o realizar cualquier trámite.
¿Estás por adquirir tu nuevo carro? Antes asegúrate que este no tenga multas, embargos, denuncias o pagos atrasados de matrícula.
Y si estás por vender tu vehículo, también le brinda seguridad a tu comprador de que este está al día con todos los pagos, lo que te permite realizar la venta con éxito.
Si piensas realizar alguna de estas operaciones, en EH Trámites te lo explicamos para evitar inconvenientes y garantizar una transacción segura.
¿Cómo conocer tu historial vehicular?
1. Ingresa a la página oficial del Instituto de la Propiedad en https:www.ip.gob.hn, donde seleccionará la opción de registro vehicular.
2. Ingresa a la opción de "Formularios preimpresos" y descarga el documento titulado RV.RE-05 “Formulación de solicitudes vehiculares”.
3. Una vez descargado el documento, completa tus datos personales, los datos de tu vehículo y marca la opción indicada en el cuadro: "Emisión de Certificaciones Íntegras o Tracto Sucesivo de uno o varios vehículos", además de llenar tu firma y el lugar donde harás la solicitud.
4. Descarga el recibo IP-160 antes de realizar la solicitud. Debes pagar 200 lempiras en el banco de tu preferencia. Luego imprime el recibo y completa tus datos.
5. Deberás llevar los siguientes documentos para poder hacer la solicitud:
-El oficio, comunicación o mandamiento administrativo, judicial o arbitral.
-Copia de tu identidad.
-Recibo de pago
6. Con los documentos en mano, visita las oficinas del Centro de Atención al Usuario, donde verificarán tus documentos y los remitirán a la ventanilla correspondiente para la emisión del Tracto Sucesivo.
Y listo, se le extenderá la documentación para verificar si el carro figura con reporte de robo, tiene infracciones pendientes o presenta inconsistencias en su registro, información clave antes de realizar cualquier compra o traspaso.