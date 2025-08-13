¿Cómo solicitar un permiso de construcción en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- Construir no es una acción que pueda ejecutarse de forma independiente; para hacerlo se necesita tener un permiso otorgado por la Gerencia de Control de la Construcción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Sin importar si se trata de construcciones nuevas o complementarias, todo proceso de esta índole necesita ser autorizado y ejecutado bajo un permiso especial. Los ciudadanos deben cumplir con algunos requisitos: Deben contar con una serie de documentación personal, al igual que del proyecto para el que se solicita la licencia y llenar un formulario.

Hay diferentes tipos de permisos: licencia simplificada, no simplificada, para cambio de uso de suelo o renovación de licencia de obra. La simplificada se utiliza para construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones, demoliciones, movimientos de tierra u obras complementarias en una vivienda unifamiliar con un máximo de cuatro unidades habitacionales. En este caso, el solicitante debe presentar una copia del documento de identidad, solvencia municipal del propietario, RTN numérico del propietario, acta de nombramiento original o autenticada —en caso de que aplique—, y una copia de escritura pública del inmueble. La misma documentación se debe presentar para la licencia no simplificada, que es necesaria cuando hay obras extras que no estaban previstas en el primer permiso. Para la licencia de cambio de uso de suelo, que se refiere a un cambio de utilidad que se le dará a un inmueble, la documentación es la misma que en los anteriores, solo se agrega el contrato de promesa de venta autenticada y si se trata de una empresa, se debe presentar una copia de constitución de sociedad. Para el último caso, que es la renovación de licencia, se deben presentar la misma documentación, solo añadiendo un estado de cuenta solvente durante los últimos cinco años y una constancia del SANAA de aprobación a los trabajos que se realizarán.

¿Dónde puedo encontrar el formulario y los requisitos?

La AMDC proporciona a la población un espacio digital donde se puede revisar cuales son los requisitos, documentos y formularios que se tienen que llenar para realizar la solicitud. Los usuarios solo deben ingresar a la página web de la AMDC, en el inicio, se encontrará una sección llamada: trámites municipales. Para este caso en específico, la opción a elegir es la Gerencia de Control de la Construcción. Al darle clic, la página lo redirigirá a otra barra de opciones, se debe seleccionar la que dice “permisos de construcción”. En automático, se desplegarán cuales son todos los tipos de permisos que hay, cuales son los requisitos y los formularios que se deben llenar para conseguir la licencia.